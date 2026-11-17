যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ 6 যুবকের ! পুরুলিয়ায় শোরগোল
Minor Molested by Gang of Youths: পুরুলিয়ায় যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে এক কিশোরীকে জোর করে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে 6 যুবক বলে অভিযোগ ৷
Published : November 17, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 10:20 AM IST
পুরুলিয়া, 17 নভেম্বর: গ্রামে যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার 17 বছরের এক কিশোরী। রবিবারের ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার অন্তর্গত ওই গ্রামে। ইতিমধ্যেই কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগে ছয় যুবককে আটক করেছে পুলিশ। নির্যাতিতা নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে সর্বত্র।
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ছয় অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। অভিযুক্তরা হল সুদীপ মাণ্ডি, রাজেশ মাণ্ডি, সগুন মুর্মু, মেঘনাথ মাণ্ডি, সুশান্ত মাণ্ডি, বিনন্দ সরেন। অভিযুক্ত 6 জনকেই আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পরশু রাতে গ্রামে যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচিত এক ব্যক্তির আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিল ওই কিশোরী। অভিযোগ, যাত্রাপালা চলাকালীন রাতের অন্ধকারে সুযোগ বুঝে 6 যুবক তাকে গ্রামেরই একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের পুরো বিষয়টি জানায় কিশোরী। সোমবার নির্যাতিতার বাবা কাশীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই 6 জন যুবককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ধর্ষণে অভিযুক্তদের তিন ভিন্ন ঘটনায় এনকাউন্টার করেছে পুলিশ। এত কড়া পদক্ষেপের পরও অপরাধীদের শুধরানোর কোনও নাম নেই।