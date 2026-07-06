ট্যাংরায় ভুয়ো লটারির টিকিট ছাপার কারখানা ! পুলিশি হানায় গ্রেফতার 4

ট্যাংরায় ভুয়ো লটারির টিকিট ছাপার কারখানা ! পুলিশি হানায় গ্রেফতার 4
উদ্ধার বিপুল পরিমাণে জাল লটারি, কম্পিউটার, সিপিইউ, প্রিন্টার, পেপার কাটিং মেশিন ৷ ভিনরাজ্যের নামী লটারির নাম ব্যবহারের অভিযোগ ৷
Published : July 6, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: কলকাতায় হদিশ মিলল ভুয়ো লটারির টিকিট তৈরির কারখানার ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশের অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াড ট্যাংরা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভুয়ো লটারির টিকিট তৈরির কারখানার পর্দা ফাঁস করল ৷ এই অভিযানে মোট 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে জাল লটারি, কম্পিউটার, সিপিইউ, প্রিন্টার, পেপার কাটিং মেশিন-সহ ভুয়ো টিকিট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
কলকাতা পুলিশের তরফে কারখানাটি সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এখনই কিছু বলা যাবে না ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে ট্যাংরা থানার অন্তর্গত ম্যাথেসওয়ারতলা লেনে অভিযান চালান অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াডের গোয়েন্দারা ৷ তাঁরা সূত্র মারফত খবর পান ওই এলাকার একটি ঘরে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজ্যের নাম করে অবৈধভাবে ভুয়ো লটারির টিকিট ছাপানো হচ্ছে ৷ সেই খবর পাওয়ার পরেই অভিযান চালিয়ে গোয়েন্দারা দেখতে পান, কয়েকজন ব্যক্তি কম্পিউটার ও অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন রঙের লটারির টিকিট ছাপানো, কাটা এবং স্টেপল করার কাজ করছে ৷ সেই সময়ই অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তরা 'ভুটান স্টেট লটারি', চেরাপুঞ্জি', 'ধনলক্ষ্মী', 'ড্রিম সুপার', 'গোল্ডেন মর্নিং'-সহ একাধিক পরিচিত লটারির নাম ব্যবহার করে জাল টিকিট তৈরি করছিলেন ৷ বৈধ কাগজপত্র বা অনুমোদনের কোনও নথি দেখাতে না-পারায় ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ ভুয়ো লটারির টিকিট, কম্পিউটার, প্রিন্টার, সিপিইউ, পেপার কাটিং মেশিন এবং টিকিট তৈরির কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে ৷ তদন্তের স্বার্থে পুরো জায়গাটি সিল করে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই এই চক্রটি সংগঠিতভাবে জাল লটারির টিকিট তৈরি করে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছিল ৷ এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, কিংবা এই টিকিট কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হতো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনায় ট্যাংরা থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS)-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে ৷ পাশাপাশি এই জাল লটারি চক্রের মূল পান্ডাকে খোঁজার চেষ্টা চলছে ৷ সেই সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের উৎসও খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷