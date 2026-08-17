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প্রেমে বাধা, বন্ধুদের মদের 'টোপ' দিয়ে প্রেমিকার দাদাকে খুন ! ধৃত 4

প্রেমিকার দাদাকে মদ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করার পর আরও এক সঙ্গীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠেছে রোহিতের বিরুদ্ধে ৷

Jalpaiguri
ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 4:34 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 17 অগস্ট: প্রেমে বাধা দিয়েছিল প্রেমিকার দূর সম্পর্কের দাদা । যার জেরে প্রেম ভেঙে গিয়েছিল ৷ সেই আক্রোশ থেকেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ছক ! অভিযোগ, প্রথমে প্রেমিকার দাদার দুই নাবালক বন্ধুকে টাকার টোপ দেওয়া হয় । মদ কেনার টাকা দিয়ে তাঁদের বলা হয়, বন্ধুকে নিয়ে যেতে হবে তিস্তা সেতুর কাছে রেললাইন সংলগ্ন নির্জন এলাকায় । সেখানে মদ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে ফেললেই খবর দিতে হবে । তার পর 'কাজ' শেষ করবে অন্যেরা ।

অভিযোগ, পরিকল্পনা মতোই মহাদেব রায়কে সেখানে নিয়ে যায় তাঁর দুই বন্ধু । মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হওয়ার পর খবর যায় রোহিত হুসেনের কাছে । আরও এক সঙ্গীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রোহিত । নেশার ঘোরে থাকা মহাদেবকে হাত-পা চেপে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় বলে পুলিশের দাবি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জলপাইগুড়ি শহরের ফনীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রের ।

Jalpaiguri
মৃতর পরিজনেরা (নিজস্ব চিত্র)

এই ঘটনায় রোহিত-সহ চার জনকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ । ধৃতদের মধ্যে তিনজন নাবালক । মূল অভিযুক্ত রোহিতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, প্রেমের সম্পর্কে বাধা দেওয়াই খুনের নেপথ্যে মূল কারণ ।

জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ার বাসিন্দা মহাদেব । পুলিশ সূত্রে খবর, মহাদেবের দূর সম্পর্কের বোনের সঙ্গে রোহিতের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল । কিন্তু সেই সম্পর্ক মেনে নেননি মহাদেব । তাঁর আপত্তির জেরেই সম্প্রতি ওই সম্পর্ক ভেঙে যায় বলে পুলিশের দাবি । এর পর থেকেই মহাদেবের উপর রোহিতের আক্রোশ তৈরি হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে । অভিযোগ, সরাসরি হামলার বদলে মহাদেবের পরিচিতদের ব্যবহার করে তাঁকে নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে রোহিত ।

তদন্তকারীদের দাবি, মহাদেবের দুই নাবালক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রোহিত । তাঁদের মদ খাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হয় । নির্দেশ ছিল, মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে তিস্তা সেতুর কাছে রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় যেতে হবে । সেখানে তিনজন মদ খাবে। মহাদেবের নেশা হয়ে গেলে রোহিতকে খবর দিতে হবে । পুলিশের দাবি, সেই পরিকল্পনাই কার্যকর হয় ।

শুক্রবার রেললাইন সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ । পরে পরিবারের সদস্যেরা দেহটি মহাদেবের বলে শনাক্ত করেন । শুরু হয় খুনের তদন্ত । ঘটনাস্থল থেকে মদের বোতল, তিনটি প্লাস্টিকের গ্লাস এবং শুকনো খাবারের প্যাকেট উদ্ধার করে পুলিশ । তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের আগে সেখানে বসেই মদ খাওয়া হয়েছিল । সেই সূত্রে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ । কোথা থেকে মদ কেনা হয়েছিল, সেই দোকানও শনাক্ত করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর । সেই সূত্র ধরে অভিযুক্তদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য মেলে । পুলিশের দাবি, তদন্তে একের পর এক সূত্র জোড়া লাগার পর চারজনকে গ্রেফতার করা হয় ।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি বলেন, "খুনের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে তিনজন নাবালক । প্রেমে বাধা দেওয়ার কারণেই এই খুন বলে আমরা জানতে পেরেছি । তদন্ত করে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" মূল অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের পুরো পরিকল্পনা, ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অন্য কারা প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটনায় যুক্ত ছিল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে রোহিতকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণও করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিকে ঘটনার পর মহাদেবের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যেরা । খুনের আগের দিন পর্যন্ত মহাদেবের সঙ্গে কী কী ঘটেছিল, পরিবারের কাছ থেকে তার বিস্তারিত তথ্য নেন তাঁরা । ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন তাঁরা । পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদক তথা আইনজীবী শুভঙ্কর দত্ত । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপে সহযোগিতার কথাও জানিয়েছেন তিনি ।

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প্রেমে বাধা প্রেমিকার দাদাকে খুন
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