যাদবপুরে ফ্ল্যাটে ক্রিকেট বেটিং চক্র ! উদ্ধার একাধিক গ্যাজেট-নগদ, গ্রেফতার 4
Cricket Betting Racket: ক্রিকেট বেটিং চক্রের বেশ কয়েকজন পলাতক ৷ জুয়ার নেপথ্যে রয়েছে বড় কোনও চক্র, অনুমান পুলিশের ৷
Published : September 11, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: যাদবপুরে একটি ফ্ল্যাটে বসে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়া ও ক্রিকেট বেটিংয়ের কারবার চলছিল বলে অভিযোগ ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে চার জনকে গ্রেফতার করল পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 9টি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব, বিভিন্ন ব্যাংকের চারটি ডেবিট কার্ড এবং নগদ 26 হাজার 500 টাকা ৷ ঘটনায় চক্রের বেশ কয়েকজন সদস্য পলাতক ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 7 সেপ্টেম্বর রাতে দীনেশনগরের একটি ফ্ল্যাটে বসে কয়েকজনের অনলাইন জুয়া ও ক্রিকেট বেটিং চালানোর খবর মেলে ৷ অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে ওই বেআইনি কারবার চালানো হচ্ছিল ৷ খবরের ভিত্তিতে পূর্ব যাদবপুর থানার একটি দল ওই ফ্ল্যাটে হানা দেয় ৷
অভিযানের সময় ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে চার জনকে হাতেনাতে ধরে পুলিশ ৷ ধৃতরা হলেন ধানবাদের বাসিন্দা সৌরভ কুমার সিন্ধুরিয়া (27), বিকাশ কুমার বর্মা (32), ধীরজ কুমার ঠাকুর (24) এবং ওমপ্রকাশ সাউ (24) ৷ তাঁদের কাছ থেকেই বেটিং ও জুয়ার কারবারে ব্যবহৃত একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং নগদ টাকা উদ্ধার হয় ৷ এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "এদের মাথায় কারা আছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি ৷"
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই চক্র সক্রিয় ছিল ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতেরা একা নয়, একটি বড় চক্রের হয়ে কাজ করছিলেন ৷ এই কারবারের নেপথ্যে পবন সাউ, রোহিত-সহ আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে ৷ তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷
তদন্তকারীদের সন্দেহ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ক্রিকেট বেটিং এবং জুয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হতো ৷ একই সঙ্গে ইলেকট্রনিক রেকর্ড জাল করা এবং প্রতারণার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল, ল্যাপটপ ও ট্যাব পরীক্ষা করে চক্রটির আর্থিক লেনদেন, বেটিংয়ের পরিধি এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ পবন সাউ, রোহিত-সহ পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷