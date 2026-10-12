পুজোর আগে বলাগড়ের মিনি বন্দর সংযোগকারী রাস্তা ও সেতুর ভূমি পুজো, যোগ দিলেন লকেট-সুমনা
Foundation stone laid for the connecting road: কলকাতায় বন্দরের চাপ কমাতেই মিনি বন্দরের উদ্যোগ । বলাগড়ে আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি বহু মানুষের কর্মসংস্থানও হবে ৷
Published : October 12, 2026 at 2:39 PM IST
বলাগড়, 12 অক্টোবর: চলতি বছরে জানুয়ারি মাসে সিঙ্গুর থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মিনি বন্দরের শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সোমবার সেই মিনি বন্দরের জন্য রাস্তা ও সেতু তৈরির কাজের ভূমি পুজো হল । আসাম লিঙ্ক রোডের পাশে বারুইপাড়ায় এদিন ভূমি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বলাগড়ের বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, হুগলি জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি,পূর্ত দপ্তর ও পোর্ট ট্রাস্টের আধিকারিকরা ।
কলকাতায় বন্দরের চাপ কমাতেই মূলত বলাগড়ে মিনি বন্দরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এর ফলে বলাগড়ের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি বহু মানুষের কর্মসংস্থানও হবে বলে আশাবাদী সরকারি আধিকারিক ও স্থানীয় মানুষজন । 1996 সালে বাম সরকারের আমলে CESE-র বিদ্যুৎকেন্দ্র করার জন্য 900 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল । এই এলাকায় গঙ্গার পাশে পোর্ট ট্রাস্টেরও কিছু জমি রয়েছে । সেই আমলে ব্রিজ ও রাস্তা তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল । কিন্তু 2000 সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় সেই ব্রিজের রাস্তা নষ্ট হয়ে যায় । পরে সেই বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল হয়ে যায় ।
সেই জায়গাতেই 25 বছর পর বলাগড়ের শ্রীপুর চরে এই মিনি বন্দর তৈরির কথা ভাবা হয় । মোট 539 কোটি টাকার প্রকল্প এটি। সরকারি সূত্রে খবর, 2 বছরের মধ্যেই এই প্রকল্প শেষ হবে ৷
এদিন ভূমি পুজোর পর হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাংলায় উন্নয়নের আশা মানুষ দেখেছিল । বিগত সরকারের 15 বছর ও তার আগের 34 বছরে কোনও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি কোনও সরকার । নতুন সরকার এখনও ছ'মাস হয়নি । তার আগেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে পোর্ট তৈরি হচ্ছে । অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। যাঁরা বাইরে কাজ করছিলেন, তাঁরা ফিরে আসবেন । বন্দরের মাধ্যমে রেল, জলপথ ও সড়কপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে । এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে । 4 কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। 900 একর জমি নিয়ে এই বন্দর তৈরি হচ্ছে। দু'বছরের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে ।"
এই বিষয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, "এটা আমাদের কাছে একটা বড় পাওয়া ৷ প্রধানমন্ত্রী নিজে এটির উদ্বোধন করেছেন । এটা পরিবর্তনের সরকার । আগামী দু'বছরের মধ্যে বা তার আগেই কাজ শেষ হবে । প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে । এখানে জমি অধিগ্রহণের কোনও বিষয় নেই, খাস জমি ছিল । সেই সরকারি জমির উপরেই কাজ হচ্ছে ৷ এতে কোনও সমস্যা নেই । বলাগড়ের সবাই সহযোগিতা করছেন ।"
ভূমি পুজোয় অংশ নেওয়ার পর হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, "বছরে এই বন্দরের ধারণ ক্ষমতা 2.7 বিলিয়ন টন । কার্গো আসবে, কনটেনার আসবে । এই বন্দরে গোটা হুগলি জেলার উন্নতি হবে । এর মাধ্যমে শিল্পে জোয়ার আসবে ।"
চিফ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু মিশ্র বলেন, "বন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তার ভূমি পুজো হল । এর আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর উদ্বোধন করে গিয়েছেন । এখানে একটা পোর্ট টার্মিনাল তৈরি হবে, দুটো জেটি তৈরি হবে । সমস্ত জমি আমাদের অধিকারে আছে । এই প্রোজেক্টের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 130 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে । ইতিমধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়ে গিয়েছে । মোট 540 কোটি টাকার প্রোজেক্ট । প্রত্যক্ষভাবে দেড় হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে । পরোক্ষভাবে 15 থেকে 20 হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে ।"