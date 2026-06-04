মেসি-বিতর্কে নয়া মোড়, পুলিশি তলবে 14 দিনের সময় চাইলেন অরূপ বিশ্বাস

মেসি-বিতর্কে নয়া মোড়, পুলিশি তলবে 14 দিনের সময় চাইলেন অরূপ বিশ্বাস
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলা-দুর্নীতিতে নয়া মোড় ৷ অরূপ বিশ্বাস পুলিশের কাছে দু'সপ্তাহের সময় চাইলেন।
Published : June 4, 2026 at 12:14 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা এড়াতে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে 2 সপ্তাহের সময় চাইলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির আঁচ এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দরজায়।
ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে তাঁকে তলব করেছিল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। আগামিকাল অর্থাৎ 5 জুন, শুক্রবার তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও, শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়ালেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিধাননগর পুলিশকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি আরও 14 দিনের সময় চেয়ে নিয়েছেন।
গতবছর ডিসেম্বরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিয়োনেল মেসির মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও চরম অব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল ৷ প্রায় 35 হাজার ফুটবলপ্রেমী তাঁদের প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখার জন্য মোট 19 কোটি টাকার টিকিট কেটে মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার কারণে বহু সাধারণ দর্শক মাঠে ঢুকেও মেসিকে চোখের দেখা দেখতে পাননি।
অভিযোগ, মাঠের একটা বড় অংশই দখল করে রেখেছিলেন মন্ত্রী, শাসকদলের নেতা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠজনেরা। এই ঘটনার জেরে তীব্র জনরোষের মুখে পড়তে হয় রাজ্য সরকারকে, যার পরোক্ষ প্রভাবে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকেও অব্যাহতি নিতে হয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে। ঘটনার পর স্টেডিয়ামের চরম অব্যবস্থার অভিযোগে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে পুলিশ প্রথমে গ্রেফতার করলেও বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত।
জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন শতদ্রু দত্ত। শতদ্রুর দাবি, মেসির সফরের সময় মন্ত্রী নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোরপূর্বক প্রায় 22 হাজার 'কমপ্লিমেন্টারি' বা বিনামূল্যে প্রবেশের টিকিট দাবি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দাবি মতো টিকিট না-দিলে বা তাঁর নির্দেশ না-মানলে পুরো মেগা ইভেন্টটি বাতিল করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে, পরবর্তীতে সেই ফ্রি টিকিটগুলি বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কালোবাজারে বিক্রি করা হয়। এর পাশাপাশি, মেসির জেড-প্লাস নিরাপত্তা বিধি ভেঙে মন্ত্রীর মদতে বহু অননুমোদিত ব্যক্তি মাঠে প্রবেশ করেন, যার ফলে বিরক্ত হয়ে মেসি নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে চলে যান।
তদন্তকারীদের দাবি, গত 17 মে মেসির 'গোট টুর' ইভেন্টের অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে টিকিট কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন এবং ইভেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির মতো বিষয়।
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা হলেও, তার আগেই বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি সশরীরে থানায় যাননি। চিঠি ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ, তাই পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে তাঁর আরও 14 দিন সময় প্রয়োজন।