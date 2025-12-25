ETV Bharat / state

প্রয়াত সাতবারের বাম বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন কিস্কু

বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টানা 7বারের বিধায়ক উপেন কিস্কু ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ৷

Upen Kisku passed away
প্রয়াত প্রক্তন মন্ত্রী উপেন কিস্কু (ইটিভি ভারত)
Published : December 25, 2025 at 4:27 PM IST

বাঁকুড়া, 25 ডিসেম্বর: প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাম নেতা উপেন কিস্কু ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 73 বছর ৷ বাম জমানায় রাঢ়বঙ্গের আদিবাসী বলয়ে উল্লেখযোগ্য সিপিএম নেতা উপেন কিস্কু ছিলেন টানা 7 বারের বাম বিধায়ক ৷

সম্প্রতি বাড়িতেই পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ তারপর থেকে বাঁকুড়ার এক বেসরকারী হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ৷ বুধবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷

প্রয়াত প্রক্তন মন্ত্রী উপেন কিস্কু (ইটিভি ভারত)

চেহারা ও আচরণ ছিল একেবারে সাদামাটা। 1977 সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে বামফ্রন্ট ৷ 1982 থেকে 2011 পর্যন্ত টানা সাতবার বাঁকুড়ার রাইপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন উপেন কিস্কু । 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল হাওয়া তথা 34 বছরের বাম জামানার অবসানেও জয়ী হয়েছিলেন তিনি ৷

সত্তরের দশকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় কেন্দুপাতা সংগ্রহ ও বিক্রির ন্যায্য মূল্য, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং শ্রমিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল । ‘কেন্দুপাতা আন্দোলন’ হিসেবে পরিচিত সেই কর্মসূচির অন্যতম মুখ ছিলেন উপেন্দ্র কিস্কু। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক উত্থান হয়েছিল । পরবর্তীতে বাঁকুড়া জেলার বামপন্থীদের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক উপেন্দ্র কিস্কু ৷

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাইপুর ব্লকের উন্নয়নে উপেন কিস্কুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কলেজ, স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে আদিবাসী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । বাঁকুড়া জেলার রাইপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আটবার সিপিএম বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

তিনবার রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। শেষবার রাইপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব সামলে ছিলেন । দলের এক নেতা জানান, একটা সময় জঙ্গলমহল ও সংলগ্ন এলাকায় আদিবাসী সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল ৷ উপেন কিস্কুর হাত ধরেই আদিবাসীদের উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয় এই এলাকার ।

একেবারে বাঁকুড়ার মাটির সন্তান হওয়ায় আদিবাসীদের সমস্যা সহজেই বুঝতে পারতেন উপেন কিস্কু ৷ স্কুল জীবন থেকেই তিনি অধিকারের লড়াই শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক ও আদিবাসী সমাজ মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷

উপেন কিস্কুর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সিপিএমের তরফে বলা হয়, এলাকায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে আদিবাসী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

