ইডির ম্যারাথন জেরা, সিজিও থেকে বেরতেই গ্রেফতার ইন্দ্রনীল সেন
Indranil Sen Arrested: দুর্গাপুজোর প্রিভিউ পাসের নামে প্রতারণার অভিযোগে ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে মধ্য কলকাতার বউবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছিল।
Published : October 28, 2026 at 5:17 PM IST
সল্টলেক, 28 অক্টোবর: সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে টানটান উত্তেজনা। একদিকে ভবনের ভিতরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র আধিকারিকদের ম্যারাথন জেরার মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। অন্যদিকে, ভবনের বাইরে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল। পুলিশ সূত্রে খবর, ইডি দফতর থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী বাইরে এলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর পুলিশের গাড়িতে তাঁকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে খবর ৷
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর প্রিভিউ পাসের নামে প্রতারণার অভিযোগে ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে মধ্য কলকাতার বউবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় প্রতারণা, জালিয়াতি এবং বিশ্বাসভঙ্গের মতো একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়।
গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল সেন। কিন্তু আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালতের রক্ষাকবচ সরে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে সক্রিয় হয় লালবাজার। বুধবার তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে ঢুকতেই বাইরে পৌঁছায় বউবাজার থানার তদন্তকারী টিম। সূত্রের খবর, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বাইরে বেরোলেই তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল পুলিশ।
বুধবার সকালে নথি নিয়ে ইন্দ্রনীল সেন যখন সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে ঢোকেন, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে এসে গাড়ি নিয়ে অবস্থান নেয় বউবাজার থানার তদন্তকারী টিম। সিজিও কমপ্লেক্সে ভবনের ভিতরে যখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জেরা করছেন, তখন রাজ্য পুলিশ বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্য দেখেই অনেকের মনে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেফতারির আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করে ৷
এদিন তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে ঢুকতেই বাইরে পৌঁছয় বউবাজার থানার তদন্তকারীদল। সূত্রের খবর ছিল, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বাইরে বেরোলেই তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি সেরে রেখেছে পুলিশ। বুধবার সকালে নথি নিয়ে ইন্দ্রনীল সেন যখন সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে ঢোকেন, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে এসে অবস্থান নেয় বউবাজার থানার তদন্তকারীদল ৷ কিন্তু ভিতরে যখন ইডি জেরা করছে, তখন কলকাতা পুলিশ কেন বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।
তদন্তের প্রয়োজনে যদি প্রাক্তন মন্ত্রীকে হেফাজতে নিতেই হতো, তবে পুলিশ তাঁকে থানায় ডেকে পাঠাল না কেন ? কিংবা আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে পদক্ষেপ করা হলো না কেন ? সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার এমন দৃশ্য নজিরবিহীন। ইডির টানা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ইন্দ্রনীল সেন বাইরে বেরোলে রাজ্য পুলিশ তাঁকে সরাসরি গাড়িতে তুলে লালবাজারে নিয়ে যায় ৷
মাস আর্ট (Mass Art) সংক্রান্ত মামলায় সল্টলেক থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সেল টিম তাঁকে লালবাজারে নিয়ে আসছে বলে খবর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুনাল আগারওয়াল। লালবাজার সূত্রের খবর তদন্তকারী দলে ছিলেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রায় 10 জন আধিকারিক।
প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে