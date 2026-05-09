নীরবতা ভাঙলেন মমতা, দিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে বাম-সহ সব দলকে রুখে দাঁড়ানোর ডাক

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 5:59 PM IST

কলকাতা, 9 মে: বাড়িতেই রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেখান থেকেই ফের একবার বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি ৷ একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের জন্য তিনটি জায়গা চাওয়া হয়েছিল তাদের তরফে ৷ যদিও একটি জায়গারও অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷

এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, রাজনাথ সিংদের উপস্থিতিতে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই মঞ্চেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতীতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী ৷ পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেও যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ অন্যদিকে, এদিন বিকালে কালীঘাটে নিজের বাসভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, "তিনটি স্থানে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এখানেই—আমার বাসভবনেই— আমি এই উদযাপন করব। ওরা সমস্ত ডেকোরেটরকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন তারা কোনও প্রকার সাহায্য না করে ৷"

এখানেই শেষ নয়, 25 বৈশাকের দিনই বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "আমি সমস্ত সমমনা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।" মমতা আরও বলেন, "চারদিকে সন্ত্রাসের বজ্রাঘাত চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দল, ছাত্র-যুব সংগঠন, এনজিও-কে বলব জোট বাঁধুন। আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে একটা মঞ্চ গড়তে চাই।"

মমতা বলেন, "বাম, অতিবাম, যে কোনও জাতীয় দল, যে যেখানে আছেন, আসুন আমরা জোট বাঁধি। কেউ চাইলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত আমি অফিসেই থাকব। আমাদের প্রথম শত্রু বিজেপি।"

সম্পাদকের পছন্দ

