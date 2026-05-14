আচমকা হাইকোর্টে মমতা, আইনজীবীর পোশাকে কোন মামলা লড়ছেন তিনি ?
আগে গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে ৷ এবার তিনি আইজীবীর পোশাক পরে পৌঁছলেন কলকাতা হাইকোর্টে ৷
Published : May 14, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 14 মে: ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীর বেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয় ৷ ওই মামলায় সওয়াল করার জন্য বৃহস্পতিবার সকালেই আদালতে পৌঁছন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ।
এর আগে, চলতি বছরেই সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে গিয়েছিলেন মমতা। তখনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন তিনি। তবে আইনজীবীর পোশাক পরে নয়, সাধারণ নাগরিক হিসেবেই SIR নিয়ে আদালতে সওয়াল করেছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর আবারও আদালতে উপস্থিত হলেন তিনি। তবে এবার আইনজীবীর পোশাকেই।
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে এদিন মমতা সওয়াল করেন ৷ নির্বাচনের পর তৃণমূল কার্যালয় ও কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে । বিভিন্ন জেলা থেকে সেই অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে । সেই মামলাতেই হাইকোর্টে মমতা, সেটি দায়ের করেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে তথা 2026 সালে উত্তরপাড়া বিধানসভার এবারের তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি ছিল, একাধিক জায়গায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ আসছে । সেই মামলায় সওয়াল করতেই আদালতে পৌঁছন মমতা । কল্যাণও উপস্থিত রয়েছেন আদালতে ।
সওয়াল-জবাব
19 নম্বর মামলায় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য : এর আগে 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সুস্মিতা সাহা দত্ত নামে বিজেপির এক আইনজীবীর দায়ের করা মামলায় যে নির্দেশ দিয়েছিল বিশেষ বেঞ্চ । সেই একই নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ।
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 2021- এর থেকে বেশি হিংসার ঘটনা ঘটেছে এবার । আমরা মামলায় সেই সমস্ত তথ্য দিয়েছি। হুলিগানিজম, হুমকি, ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ ।
প্রধান বিচারপতি : এর আগে কমিটি গঠন করা হয়েছিল ? লার্জার বেঞ্চে কমিটি কোন রিপোর্ট দিয়েছিল ।
বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য : রাজ্যজুড়ে হিংসার ঘটনা ঘটেছে । ভাঙচুর করা হয়েছে ।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে সওয়াল করেন: খেজুরিতে 60টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । ডোমজুড়ে ব্লক তৃণমূল সভাপতির উপর হামলা করা হয়েছে । 10 জন তৃণমূল কর্মী নিহত । গোঘাটে সমস্ত পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে । বহু তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া । কেউ বাড়িতে থাকতে পারছেন না । আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে । মহিলারা আক্রান্ত । বুলডোজার এনে পার্টি অফিস, দোকানঘর ভাঙা হয়েছে । বুলডোজার এভাবে ব্যবহার করা যায় না । একতরফাভাবে বসতবাড়ি পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে । এসএএস হগ মার্কেটে বুলডোজার দিয়ে বহু পুরনো পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে । অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক । এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করা হোক । অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করা হোক বুলডোজার চালানোর বিরুদ্ধে ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: আমি 1985 সালে বার কাউন্সিলের মেম্বার হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছি । আমি সওয়াল করতে চাই । তপশিলি জাতির পরিবার আক্রান্ত । নব বিবাহিতদের পরিবারকে ঘরছাড়া করা হয়েছে । এসসি, এসটি পরিবার ঘরছাড়া । প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে লোকজন । সাধারণ জীবনযাপন বিপর্যস্ত ।
অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল, অশোক চক্রবর্তী: এই মামলা করার আগে রিসার্চ করতে হয় । বাস্তব ঘটনার নমুনা দিতে হয় মামলায় ।
পুলিশের পক্ষে ধীরজ ত্রিবেদী: যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তার স্বপক্ষে প্রমাণ কোথায় ? যে অভিযোগ করা হয়েছে তা পুলিশকে খতিয়ে দেখতে হবে । 2000 কর্মী আক্রান্ত বলা হয়েছে । তা খতিয়ে দেখতে হবে পুলিশকে । তার জন্য সময় প্রয়োজন ।