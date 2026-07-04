বিদ্রোহীদের 'ডোন্ট কেয়ার' মমতার, ঋতব্রত-তৃণমূলকে 'বিজেপি স্পনসর' বলে আক্রমণ

বিদ্রোহীদের 'ডোন্ট কেয়ার' মমতার, ঋতব্রত-তৃণমূলকে 'বিজেপি স্পনসর' বলে আক্রমণ
বিদ্রোহী শিবিরকে একহাত নিয়ে মমতা বলেন, "আজ অনেকে বিদ্রোহী ৷ 15 বছর বিধায়ক, সাংসদ পদে ছিলেন ৷ আমাকে তো তখন কিছু বলেননি !"
Published : July 4, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: দলের বিদ্রোহীদের কড়াবার্তা দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ নাম না-করে এদিন ঋতব্রত শিবিরের পাশাপাশি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকেও একহাত নিলেন মমতা ৷ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পদত্যাগ ইস্যুতে তাঁর সাফ জবাব, "আর আজকেই একজন কেউ পদত্যাগ করলেন ৷ আসলে অনেক দিন আগে থেকেই তিনি বলছিলেন পদত্যাগ করবেন ৷ কারণ তাঁর ছেলে অনেক আগেই গিয়ে হাত মিলিয়েছিলেন ৷ আই ডোন্ট কেয়ার, কে কোথায় গেল ৷ আমি তো মাথা নত করব না ৷"
বিদ্রোহীদের তোপ দাগার পাশাপাশি এবার থেকে দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিলেন বলে ঘোষণা করেন মমতা ৷ এদিনই রাজ্য সভাপতি-সহ তৃণমূলের সব পদ ছাড়েন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে ৷ মেট্রোপলিটনে তৃণমূলের দলীয় কার্যলয় দখল করাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায় ৷ দেখা যায় আচমকাই বিরোধী শিবির হিসাবে পরিচিত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খানরা ওই কার্যালয়ে গিয়ে তালা লাগিয়ে আসে ৷ এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে নরমে গরমে সুর চড়ান চন্দ্রিমা ৷ যার পাল্টা এদিন বিকেলে 'ফেসবুক লাইভ' করে জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷
এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ফেসবুক লাইভ করে বিদ্রোহী শিবিরকে একহাত নেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "আজ অনেকে বিদ্রোহী ৷ নির্বাচনের আগে বিদ্রোহ ছিল না কেন ? 15 বছর বিধায়ক, সাংসদ পদে ছিলেন ৷ আমাকে তো তখন কিছু বলেননি !" এখানেই শেষ নয়, সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, "তৃণমূলের জোড়াফুলের চিহ্নে আমার সই করা কাগজ নিয়ে জিতে এসেছেন ৷ এত তাড়াচতাড়ি দলের সঙ্গে বেইমানি করে চলে গেলেন ? আপনারা তো সরাসরি এখন বিজেপি করছেন ৷ আপনারা বিজেপি করবেন, আর বলবেন তৃণমূল, তা তো হয় না ৷ বিজেপি স্পনসর বেইমান গদ্দারদের বলব ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিন ৷ বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দল ভাঙার চক্রান্ত ৷ আমি কি মরে গিয়েছি ? দলের সব কর্মী মরে গিয়েছে ?"
এরপরই দলীয় কার্যালয়ে তালা দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "গতকাল যারা তালা দিয়ে এলেন ওটা আমরা ভাড়ায় নিয়েছিলাম ৷ কেউ বলছেন আমার নামে সই করা আছে ৷ ভুলে যাবেন না ওটা কারও ব্যক্তির নয় ৷ এটা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ৷ ব্যক্তি না-থাকলেও প্রতিষ্ঠান থাকে ৷ আপনি তখন ছিলেন তাই সংগঠনের হয়ে কাজ করেছেন ৷ তখন আপনাকে দল দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ এখন আর আপনি কেউ নন ৷ এখন আপনারা দলবদলু ৷"
পাশাপাশি তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বাড়ির মালিক যে ভাড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তারও এদিন জবাব দিয়েছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "যারা বলছেন টাকা পাননি তাহলে এই চেক দিয়ে কারা টাকা পেলেন ? 1 লক্ষ টাকার চেকে দিয়েছি ৷ বিদ্যুতের বিল দিয়েছি আমরাই ৷ একটা বাড়ি তালা দিতে পারবেন, তবে মানুষের হৃদয়কে তালা দিতে পারবেন না ৷৷" সরাসরি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গও টেনে আনেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "আমরা কোনও নেতা চাই না ৷ যারা আজকের দুর্দিনে আছেন তারাই তৃণমূলের সোনার খনি ৷ আর যারা লাগেজ, ব্যাগেজ নিয়ে বিজেপির আশ্রয়ে গিয়েছেন তারা মানুষের সিদ্ধান্তকে নিয়ে খেলা করছেন ৷"