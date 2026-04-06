ETV Bharat / state

বাবা ছিলেন সিপিএমের 6 বারের সাংসদ, ভোটের আগে ছেলে বিজেপির সভায়

সৌম্যর স্পষ্ট কথা সিপিএম তাঁর জীবনের অতীত অধ্যায় ৷ বিজেপি দেশভক্তদের দল ৷ তবে তাঁর যোগদান ঘিরে সংশয়ের রেশ এখনও কাটেনি

বিজেপির সভায় যোগ অনীল-তনয়ের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 6, 2026 at 9:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

চুঁচুড়া, 6 এপ্রিল : বাবা অনীল বসু ছিলেন সিপিএমের ছ'বারের সাংসদ ৷ ছেলে সৌম্য বসু সোমবার যোগ দিলেন বিজেপির সভায় ৷ জয় শ্রী রাম ধ্বোনিও দিতে শোনা গেল তাঁকে ৷ অতীতে তিনি নিজেও সিপিএমের ছাত্র এবং যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ তবে সৌম্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির সদস্য হয়েছেন কি না, তা নিয়ে ধৌঁয়াশা আছে ৷ তিনি নিজে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করলেও দল সে কথা জানায়নি ৷ হুগলি জেলার বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সৌম্যর যোগদানের ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই ৷

এদিন চুঁচুড়া-সহ আশপাশের পাঁচটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন পেশ করেন ৷ তাঁদের সমর্থনে সভা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ সেই সভায় যোগ দেন অনিল-পুত্র ৷ পরে চুঁচুড়া বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী সুবীর নাগের হয়ে প্রচারও করতে দেখা যায় তাঁকে। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জয় শ্রী রামও বলেন সৌম্য। তাঁর স্পষ্ট কথা সিপিএম তাঁর জীবনের অতীত অধ্যায় ৷ বিজেপি দেশভক্তদের দল বলেই 'যোগ' দিলেন ৷

বিজেপির সভায় অনীল বসুর ছেলে সৌম্য বসু (ইটিভি ভারত)

একটা সময় আরামবাগ থেকে অনীলের জয়ের ব্যবধান ছিল সববিচারেই ঈর্ষণীয়, প্রশ্নবোধকও বটে ! 2004 সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় 6 লাখ ভোটে জিতে সাংসদ হন ৷ সেবার তৃণমূল থেকে একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ লোকসভায় যাওয়ার ছাড়পত্র পাননি ৷ অভিযোগ ওঠে ব্যাপক কারচুপি করে জিতেছিলেন অনীল ৷ শুধু তাই নয়, অধুনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একাধিক কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন ৷ সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের সময় অনীল বলেছিলেন দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে প্রতিবাদে সামিল হওয়া মমতাকে চুলের মুঠি ধরে কালীঘাটে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সিপিএমের আছে ৷ এছাড়া যৌন কর্মীদের সঙ্গেও মমতার তুলনা টেনেছিলেন ৷ পরে সিপিএম তাঁকে বহিস্কার করে ৷ এসবের বহু আগে ছয়ের দশকের শেষে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডেও অনীলের নাম জড়িয়েছিল ৷ কিন্তু 2018 সালের 2 অক্টোবর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নিজেকে বামপন্থী বলেই পরিচয় দিতেন অনীল ৷ মতাদর্শের সঙ্গে আপস করেননি ৷ এবার তাঁর ছেলেকেই দেখা গেল বিজেপির সভায় ৷

একটা সময় আরামবাগ থেকে অনীলের জয়ের ব্যবধান ছিল সববিচারেই ঈর্ষণীয় (ফাইল চিত্র)

বিজেপি প্রার্থীও বলছেন, সৌম্যর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো বলেই প্রচারে এসেছেন । কিন্তু বিজেপির সদস্য হননি ৷ সৌম্য তাঁর ভাইয়ের মতো বলে দাদার প্রচারে এসেছেন ৷ তাঁর জন্য পরিশ্রম করছেন ৷ আর কারও বাবা কোনও দল করলে ছেলেকেও সেই দল করতে হবে এমন কথার কোনও যুক্তি নেই ৷ দেশভক্তির মতাদর্শ থেকেই বিজেপির সভায় এসেছেন অনিল-পুত্র। যে অনীলকে তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপিও হার্মাদ বলত তাঁর ছেলের সঙ্গে এত সখ্য কি মানুষ ভালোভাবে নেবেন ? সুবীরের জবাব, যখন এই সব অভিযোগ উঠেছিল তখন তিনি খুব ছোট ছিলেন ৷

অন্যদিকে, সৌম্য বসুও বলছেন, বাবা সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রী থাকলেই সেই দল করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে। যাঁর যে রাজনৈতিক দলকে পছন্দ তিনি সেখানে যোগ দেবেন ৷ এদিন শমীকের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সৌম্য ৷ দলের কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন ৷

সিপিএমের বর্তমান নেতাদের নিয়ে ঘুরপথে এদিন প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন সৌম্য ৷ তবে কার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে কথা প্রকাশ্যে বলতে নারাজ ৷ তাঁর কথায়, " আজকোর বামপন্থা জ্যোতি বসু, অনিল বিশ্বাস বা সুভাষ চক্রবর্তীর বামপন্থা নয় ৷ আমি কোনও ব্যক্তির নামে বলব না ৷ কিন্তু সেদিনের মতাদর্শের সঙ্গে আজকের চিন্তাভাবনার বিস্তর ফারাক ৷ ওই বামপন্থা আলাদা ছিল। 2005 সালপর্যন্ত আমিও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছি । এখন রাজ্যে বামপন্থার নামে যেটা চলছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আগে বামপন্থা মানে ছিল গরিব-খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা। এখনকার বামপন্থার অর্থ মধ্যবিত্ত ও এলিট শ্রেণির প্রতিনিধি করা। এর থেকে বিজেপি অনেক ভালো দল ৷ তারা দেশ প্রেমের কথা বলে ৷" আজীবনের বামপন্থী বাবার ছেলে রাম হওয়া যে ভোটের আগে নতুন করে বাংলার রাজনীতিতে তরজার বিষয় হয়ে উঠবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷

TAGGED:

CPIM LEADER ANIL BASU JOINS BJP
SOUMYA BOSE JOINS BJP
ANIL BASUS SON JOINS BJP
বিজেপিতে প্রাক্তন বাম নেতার ছেলে
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.