রাজ্য রাজনীতিতে ফের স্বমহিমায় জন বার্লা ! বড় দায়িত্বে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

রাজ্য রাজনীতিতে ফের স্বমহিমায় জন বার্লা ! বড় দায়িত্বে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
ছাব্বিশের ভোটের আগে বড় পদক্ষেপ ! উত্তরবঙ্গের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লাকে সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার ৷
Published : November 27, 2025 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লাকে বড় পদে আসীন করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হতে পারে তাঁকে ৷ দল বদলের পর ছ'মাসেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে ৷ অথচ রাজনীতির ময়দানে সেভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল না বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা বার্লাকে ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বার্লাকে এই দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ এই বিষয়ে জন বার্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি খুব ধীরস্থির প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "কিছুদিন আগে দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন ৷ তবে এখনও সরকারিভাবে কোনও নির্দেশ বা অর্ডার হাতে পাইনি ৷ আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলে আমি অবশ্যই তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করব ৷"
অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান এই নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "কমিশনে ভাইস চেয়ারম্যানের দু'টি পদ থাকে ৷ তার মধ্যে বর্তমানে একটি পদ খালি পড়ে ছিল ৷ সরকার সেই শূন্য পদে যাকে নিয়োগ করবে, আমরা তাঁকে স্বাগত জানাব ৷"
জন বার্লার এই নতুন ইনিংস শুরু হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক পালাবদল ৷ উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে, বিশেষত আদিবাসী ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চা বাগান এলাকায় জন বার্লা একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রভাবশালী নাম ৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়ে তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ তাঁকে সংখ্যালঘু মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করে বিজেপি সরকার ৷ কিন্তু 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে আর টিকিট দেয়নি ৷ দলের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বার্লার সঙ্গে বিজেপির দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷
চলতি বছরের 15 মে নাটকীয়ভাবে দলবদল করেন তিনি ৷ কলকাতার তৃণমূল ভবনে গিয়ে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদারদের হাত ধরে ঘাসফুলে যোগ দেন উত্তরবঙ্গের এই দাপুটে নেতা ৷
তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সময় থেকে রাজনৈতিক অলিন্দে শোনা যাচ্ছিল যে, বার্লাকে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হতে পারে ৷ সেই জল্পনা সত্যি প্রমাণ করেই 14 অগস্ট একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশনের বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়, যা কার্যত বার্লার নিয়োগের পথ প্রশস্ত করে ৷
উত্তরবঙ্গের একসময়ের দাপুটে নেতা, যাঁর রাজনৈতিক উত্থানই হয়েছিল চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনকে ভিত্তি করে, সেই জন বার্লা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর কার্যত ‘লো-প্রোফাইল’ বজায় রেখেই চলছিলেন ৷ ডুয়ার্সের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে তাঁকে সেভাবে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা কম ছিল না ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরবঙ্গে নিজেদের জমি শক্ত করতে জন বার্লার মতো নেতাকে কাজে লাগানো তৃণমূলের একটি সুচিন্তিত কৌশল ৷ চা বাগান এলাকায় বার্লার নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক এবং প্রভাব রয়েছে ৷ এতদিন তাঁকে সাংগঠনিক কোনও বড় পদে না দেখা গেলেও, সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের মতো সাংবিধানিক ও সরকারি পদ দিয়ে প্রাক্তন বিজেপি নেতাকে পুনর্বাসিত করা হল ৷ এর ফলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে সংগঠনকে মজবুত করতে বার্লাকে পুরোদমে ব্যবহার করতে পারবে শাসকদল ৷ এখন দেখার, সরকারি সিলমোহর লাগার পর নতুন ভূমিকায় কতটা সফল হন প্রাক্তন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷