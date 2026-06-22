মৃত্যুতে প্ররোচনার অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান

মৃত্যুতে প্ররোচনার অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান
অভিযুক্তকে ডায়মন্ডহারবার আদালতে পেশ করা হয় ৷ বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷
Published : June 22, 2026 at 6:45 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 22 জুন: প্রায় চার বছর আগের এক রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড় । ডায়মন্ডহারবারে দেবব্রত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর ঘটনায় এবার গ্রেফতার হলেন তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান মুন্নি বিবি । সোমবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ তদন্ত এবং একাধিক সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখার পর মুন্নি বিবিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই ঘটনায় আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রাথমিক শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলামকে । পরপর দুই গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্তের গ্রেফতারি ঘিরে ডায়মন্ডহারবার জুড়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র অলোড়ন ফেলে দিয়েছে । সোমবার মুন্নি বিবিকে ডায়মন্ডহারবার আদালতে পেশ করা হয় ৷ বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন তাঁকে ৷
ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন, "পুরনো একটি মামলায় তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে । অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷"
2022 সালে বোলসিদ্ধি-কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান দেবব্রত ভট্টাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে ৷ ওই ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল । প্রথম থেকেই দেবব্রতর পরিবার এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মানতে নারাজ ছিল । পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে ছিলেন দেবব্রত ভট্টাচার্য । তাঁদের দাবি, এই চাপই শেষ পর্যন্ত তাঁকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে ।
দেবব্রত ভট্টাচার্যের পরিবারের পক্ষ থেকে মুন্নি বিবি এবং মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মৃত্যুর প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ের জেরে দেবব্রতর উপর ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল । তদন্তে নেমে পুলিশ একাধিক নথি, কল রেকর্ড এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সংগ্রহ করে । তদন্তকারীদের দাবি, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে, যা এই মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে । সেই সূত্র ধরেই প্রথমে মইদুল ইসলাম এবং পরে মুন্নি বিবিকে গ্রেফতার করা হয় ।
যদিও অভিযুক্তদের আইনজীবীদের দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । এই গ্রেফতারির পর ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ডায়মন্ডহারবারের রাজনৈতিক অন্দরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং তার প্রভাব নিয়ে । বিরোধীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল ।
যদিও শাসক শিবিরের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । এদিকে দেবব্রত ভট্টাচার্যের পরিবার পুলিশের পদক্ষেপে আংশিক স্বস্তি প্রকাশ করেছে । পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, "অনেকদিন ধরেই আমরা ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ছিলাম । অবশেষে তদন্ত এগোচ্ছে দেখে আশার আলো দেখছি ।" এখন দেখার, আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানিতে কী উঠে আসে এবং তদন্তে আর কারও নাম সামনে আসে কি না ।