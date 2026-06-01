ঠকিয়ে 5 লাখ আত্মসাৎ! প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অর্পিতা ঘোষের আপ্ত-সহায়ক গ্রেফতার

ঠকিয়ে 5 লাখ আত্মসাৎ! প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অর্পিতা ঘোষের আপ্ত-সহায়ক গ্রেফতার
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 5 লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তাঁকে তিনদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত ৷
Published : June 1, 2026 at 6:30 PM IST
কুশমন্ডি, 1 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষের তৎকালীন আপ্ত-সহায়ক শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হল । সাংসদ ক্ষমতায় থাকাকালীন চাকরি দেওয়ার নাম করে এবং বিভিন্ন কাজের প্রলোভন দিয়ে শুভ্রজ্যোতি প্রচুর লোকজনের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন বলে অভিযোগ । শুধু তাই নয়, আরও অভিযোগ, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে ভালো পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক কর্মীর থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন ৷ পরে টাকা ফেরত চাওয়ায় নাকি হুমকি দেওয়া হয় ওই কর্মীকে ৷ তাঁরই অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রাতে শুভ্রজ্যোতিকে গ্রেফতার করে কুশমন্ডি থানার পুলিশ ৷ তাঁকে তিনদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর গতকাল কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রান্তিক সরকার শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসের নামে প্রতারণার মামলা করেন । তাঁর অভিযোগ, 2019 সালে তিনি শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসকে ধাপে ধাপে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দেন । অভিযোগ, অভিযোগকারীকে তৃণমূলের বড় পদ এবং ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন শুভ্রজ্যোতি । কিন্তু লাইসেন্স তো দূরের কথা, সেই টাকা ফেরত চাইতে গেলে প্রান্তিক সরকারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
ঘটনার প্রায় সাত বছর পর রাজ্যে পালাবদল হওয়ায় সাহস করে গতকাল প্রান্তিক সরকার কুশমন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে কুশমন্ডি থানার পুলিশ শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে । যদিও ধৃতের দাবি, এটি তৃণমূলের পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনা ।
অভিযোগকারী প্রান্তিক সরকারের আরও অভিযোগ, ধৃত একসময় তৎকালীন শাসকদল তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্পিতা ঘোষের আপ্ত সহায়ক থাকার সুবাদে, প্রভাব খাটিয়ে টাকা আদায় করতেন ৷ শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে এতদিন ধরে টাকা ফেরত চাইলেও কোনও আশ্বাস মেলেনি ৷ এরপর গতকাল রাতে কুশমন্ডি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রান্তিক ৷
এই বিষয়ে অভিযোগকারী জানান, "তৃণমূল কংগ্রেসের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্পিতা ঘোষের আপ্ত-সহায়ক থাকাকালীন 2017 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনেক অপকর্ম করেছেন শুভ্রজ্যোতি । 2018 সালে পঞ্চায়েতে টিকিট ও বড় পদ দেওয়ার নাম করে এবং ঠিকাদারি লাইসেন্স দেওয়ার নাম করে তিনি ধাপে ধাপে টাকা চাইতে থাকেন । সেই সময় আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ সদস্য ছিলাম । সেই কারণে আমি ভয় পেয়ে তাঁদেরকে টাকা দিয়েছি । পরবর্তীতে 5 লক্ষ টাকা শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসকে দিই । তবে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর আমি টাকা চাইতে গেলে আমাকে হুমকি দেয় এবং প্রাণে মারার চেষ্টা করে । গতকাল সেই কারণে আমি আইনের দ্বারস্থ হই । সেই সময় আমি তৃণমূলের সাধারণ সদস্য থাকাকালীন প্রভাবিত হয়েই সেই টাকা দিয়েছি ৷ কিন্তু সেই টাকা চাইতে গেলে এখন অস্বীকার করছে ৷ আমি চাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ন্যায্য বিচার হোক ।"
এই নিয়ে তৃণমূলকে একহাত নিয়েছে বিজেপি ৷ বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "এটা তো এদের পুরনো কাজ । বিভিন্নভাবে এরা এই সমস্ত কাজ করে আসছে । মানুষকে বিপদে ফেলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে । রাজ্যে পালাবাদলের পর এরা বিভিন্নভাবে গ্রেফতার হচ্ছে । এদের সঠিক সাজা হওয়া উচিত যেন এরা এই ধরনের কাজ আর না-করে । অন্যায়ের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সঙ্গে কোনও আপোস হবে না ।"
তবে অর্পিতা ঘোষের প্রাক্তন আপ্ত-সহায়ক শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাস সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে । পুলিশ সঠিক তদন্ত করে যাতে বিচার করে, সেই আর্জি জানিয়েছেন তিনি ।
গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সুভতোষ সরকার এবিষয়ে জানান, "কুশমন্ডি থানা এলাকার বাসিন্দা প্রান্তিক সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাস নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসের নামে অভিযোগ, কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে পাঁচ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন ওই যুবক । তদন্তে নেমে গতকাল রাতে শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে কুশমন্ডি থানার পুলিশ ৷ আজ তাঁকে তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ।"