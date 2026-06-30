রামনবমীতে অশান্তির ঘটনায় NIA-এর হাতে গ্রেফতার অপরূপা পোদ্দারের স্বামী

রামনবমীতে অশান্তির ঘটনায় NIA-এর হাতে গ্রেফতার অপরূপা পোদ্দারের স্বামী
অপরূপা পোদ্দারের বাড়িতে পৌঁছন এনআইএ-র আধিকারিকরা । সকাল থেকেই সেখানে তল্লাশি অভিযান চলছে ৷ এরপরই গ্রেফতার করা হয় রিষড়ার 4-নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে।
Published : June 30, 2026 at 1:10 PM IST
কলকাতা/রিষড়া, 30 জুন: রামনবমীতে অশান্তির ঘটনায় গ্রেফতার করা হল আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামীকে ৷ মহম্মদ শাকির আলিকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) ৷ ধৃত হুগলির রিষড়া পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ৷
তিন বছর আগে রামনবমীকে কেন্দ্র করে হুগলি-সহ রাজ্যের একাধিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়া অশান্তির তদন্তে নতুন করে তৎপর হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) । সেই মামলার তদন্তে চার ভ্যান সিআরপিএফ জওয়ান নিয়ে এনআইএ-র আধিকারিকরা এদিন হানা দেন অপরূপা পোদ্দারের রিষড়ার বাড়িতে । সকাল থেকে গোটা বাড়ি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় । গেটের সামনে মোতায়েন রয়েছেন জওয়ানরা । বাড়ির সদস্যদের বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রিষড়া থানার পুলিশও । বাড়ির বাইরে উৎসুক জনতার ভিড় জমলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না ৷ সকাল থেকেই সেখানে তল্লাশি অভিযান চলছে । বাড়ির ভিতরে তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা । আর তারপরেই শাকির আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2023 সালের রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে হুগলির রিষড়া, কোন্নগর, হাওড়ার শিবপুর, উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা-সহ রাজ্যের একাধিক এলাকায় ব্যাপক অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল । একাধিক জায়গায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী । পরে এই ঘটনার তদন্তভার নেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। তদন্ত চলাকালীন এনআইএ পৃথকভাবে মোট ছয়টি মামলা (আরসি) রুজু করে ।
তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, অশান্তির আগে ও চলাকালীন সময়ে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উস্কানিমূলক মন্তব্য আইনশৃঙ্খলার অবনতির অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল । সেই সমস্ত বক্তব্য, যোগাযোগ এবং ঘটনার নেপথ্যের সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই এদিন রিষড়ায় অপরূপা পোদ্দারের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । তদন্তকারীরা বিভিন্ন নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে সূত্রের খবর । তবে তল্লাশি শেষে এনআইএ-র পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি ।
তদন্তকারীরা জানান, অশান্তির ঘটনার আগে ও পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের ভিডিয়ো এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয় । তদন্তে এমন কিছু ভিডিয়ো ও বক্তব্যও উঠে এসেছে, যেখানে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে উত্তেজনা বাড়াতে পারে এমন মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে বলে এনআইএ সূত্রের দাবি । তবে ওই সমস্ত বক্তব্যের সত্যতা ও উদ্দেশ্য এখনও তদন্তের আওতায় রয়েছে ।
এর আগে এই মামলার তদন্তে নেমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ । সেই অভিযানে বিভিন্ন নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয় । তদন্তকারীদের দাবি, এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে ঘটনার নেপথ্যে কোনও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকাকেও । এনআইএ-র দাবি, রামনবমীর শোভাযাত্রার আগে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একাধিক উস্কানিমূলক পোস্ট, ভিডিয়ো এবং বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল । তদন্তকারীদের সন্দেহ, ওই ধরনের পোস্ট ও ভিডিয়ো এলাকার পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে ভূমিকা নিয়েছিল । তাই কোন অ্যাকাউন্ট থেকে সেগুলি আপলোড করা হয়েছিল, কারা তা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং এর পিছনে কোনও সংগঠিত চক্র সক্রিয় ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এনআইএ সূত্রের খবর, ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন কনটেন্টের উৎস, আপলোডের সময় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করার কাজও চলছে । তদন্তকারীদের মতে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তিকর বা উস্কানিমূলক প্রচার চালানো হয়ে থাকলে, তার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে । তদন্ত এখনও চলছে । এনআইএ-র দাবি, সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণ, সাক্ষ্য এবং ডিজিটাল উপাদান বিশ্লেষণ করে পুরো ঘটনার নেপথ্যের চিত্র স্পষ্ট করার চেষ্টা চলছে । তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও আরও তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হতে পারে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে ।
এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, অপরূপা পোদ্দার 2014 ও 2019 সালে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হন । 2024-এর লোকসভা ভোটে তাঁকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল । তাঁর স্বামী শাকির আলি বর্তমানে রিষড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অপরূপা পোদ্দার বা তাঁর স্বামী শাকির আলির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।