আলিপুর আদালতে পেশ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে
পুলিশ সূত্রে দাবি, পুরী থেকে ভুবনেশ্বরের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুশান্ত ঘোষ । সম্ভবত অন্যত্র সরে গিয়ে আরও কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পরিকল্পনা ছিল ।
Published : June 18, 2026 at 6:19 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হল । বুধবার কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও ওড়িশা পুলিশের যৌথ অভিযানে পুরী থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । দীর্ঘদিন ধরেই তিনি তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
পুলিশের দাবি, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই সুশান্ত ঘোষ কার্যত আত্মগোপনে চলে যান । নিজের মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন এবং অবস্থান গোপন রাখার চেষ্টা করেন । তদন্তকারীদের সন্দেহ, গ্রেফতারি এড়াতেই তিনি কলকাতা ছেড়ে ওড়িশায় আশ্রয় নিয়েছিলেন । এমনকি পরিবারের সদস্যদেরও মুম্বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ।
সূত্রের খবর, আনন্দপুর থানায় এক হকারের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে তোলাবাজির মামলা রুজু হয় । অভিযোগ, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ওই হকারের কাছ থেকে বেআইনিভাবে অর্থ দাবি করা হয়েছিল । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং তার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয় ।
তদন্তের সূত্র ধরে এসটিএফ জানতে পারে যে, সুশান্ত ঘোষ ওড়িশার পুরীতে অবস্থান করছেন । এরপর স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় নজরদারি শুরু হয় । পুলিশ সূত্রে দাবি, পুরী থেকে ভুবনেশ্বরের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি । সম্ভবত অন্যত্র সরে গিয়ে আরও কিছুদিন আত্মগোপন করার পরিকল্পনা ছিল । তবে তার আগেই অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয় । গ্রেফতারের পর তাঁকে প্রথমে স্থানীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ওড়িশার আদালতে তোলা হয় । পরে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসে এসটিএফ । বৃহস্পতিবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে আলিপুর আদালতে হাজির করা হয় ।
আদালতে তদন্তকারীরা দাবি করেন, অভিযোগের সঙ্গে জড়িত আরও তথ্য এবং সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সুশান্ত ঘোষকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন । তদন্তকারীদের মতে, মামলার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না এবং অভিযোগের পেছনে বৃহত্তর কোনও চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
রাজনৈতিক মহলেও এই গ্রেফতারি নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে । এক সময় কলকাতা পুরনিগমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং তাঁর গ্রেফতারি নিয়ে বিরোধীরা সরব হয়েছে । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । তদন্তকারীরা আশা করছেন, জিজ্ঞাসাবাদে মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে । ফলে এই মামলার তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।