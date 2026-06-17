কয়েক কোটির তোলাবাজি! লুকিয়ে ছিলেন পুরীতে, অবশেষে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত

কয়েক কোটির তোলাবাজি! লুকিয়ে ছিলেন পুরীতে, অবশেষে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত
ওড়িশার পুরী থেকে কলকাতা পুলিশ সুশান্ত ঘোষকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁকে কলকাতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে ৷
Published : June 17, 2026 at 4:55 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: ওড়িশার পুরী থেকে গ্রেফতার হলেন কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষ । কয়েক কোটি টাকা তোলাবাজির ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ । কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেসের 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন তিনি ৷ রাজ্যে পালাবাদলের পর প্রাক্তন কাউন্সিলার সুশান্তে ঘোষের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ী সংগঠন অভিযোগ করে যে, তাদের প্রায় হাজার খানেক দোকান থেকে কয়েক কোটি টাকা করে তোলা আদায় করেছেন তিনি ৷
এর আগে ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন বেলদা এলাকা থেকে সুশান্ত ঘোষ ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ির চালক সুজিত চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । এবার সেই ওড়িশা থেকেই সুশান্ত ঘোষকেও পাকড়াও করা হল । তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে ৷ অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে ছিলেন । সাম্প্রতিক তোলাবাজির অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই তাঁর খোঁজে তৎপর হয়েছিল তদন্তকারী দল । অবশেষে পুরীতে তাঁর অবস্থানের খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে । ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে কলকাতায় আনা হবে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে । এর আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ গাড়ির চালককেও ওড়িশা থেকে গ্রেফতার হওয়ায় সেই তদন্তের সূত্র ধরেই সুশান্তের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়ানো হয় । তদন্তকারীদের দাবি, বিভিন্ন মামলার সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ আরও জোরদার করা হয় ।
সম্প্রতি আনন্দপুর থানায় সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে তোলাবাজির একটি অভিযোগ দায়ের হয় । অভিযোগকারী দাবি করেন, প্রভাব খাটিয়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছিল । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ । তদন্ত এগোতেই সুশান্ত ঘোষ প্রকাশ্যে দেখা দেওয়া বন্ধ করে দেন বলে দাবি তদন্তকারীদের । এরপর থেকেই তাঁকে কার্যত 'ফেরার' হিসেবে চিহ্নিত করে খোঁজ শুরু হয় ।
এরপর সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একটি বিশেষ দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুরীতে পৌঁছয় । কয়েকদিন নজরদারির পর নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে তাঁকে আটক করা হয় । পরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয় । গ্রেফতারের পর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ পুলিশের একাংশের মতে, সুশান্ত ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হবে । পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিলেন এবং অভিযোগগুলির পেছনে কোনও বৃহত্তর চক্র কাজ করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে ।
তদন্তকারীদের আশা, সুশান্ত ঘোষকে জেরা করে একাধিক মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে । ফলে আগামী কয়েকদিনে এই মামলার তদন্তে আরও নতুন তথ্য উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে । লালবাজার সূত্রে খবর, তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে । সেই মোবাইলের সূত্র ধরেও একাধিক তথ্য সামনে আসতে পারে ।