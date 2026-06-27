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কলকাতার গ্রেফতার আরও এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর, দায়ের একাধিক ধারায় মামলা

ধৃতের নাম তারকেশ্বর চক্রবর্তী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি মামলার ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি ।

Trinamool councillor arrested
কলকাতার আরও এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেফতার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 11:10 AM IST

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কলকাতা, 27 জুন: কলকাতা পুরনিগমের আরও এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল পুলিশ । এবার পুলিশের জালে 104 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তথা কলকাতা পুরনিগমের বরো 11-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য, হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তারকেশ্বর চক্রবর্তীর নামে সার্ভে পার্ক থানায় দায়ের হয় একটি অভিযোগ ৷ তার তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে । সেই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ । শনিবার তাঁকে আলিপুর পুলিশ আদালতে পেশ করা হবে । পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হতে পারে । তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জেরা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে ।

আর এই গ্রেফতারির ফলে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের সংখ্যা আরও বাড়ল । গত কয়েকদিনে বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থা । এর আগে গ্রেফতার হয়েছেন 63 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য, 56 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার, 101 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, 114 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মণ্ডল, 2 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মহেশকুমার শর্মা, 106 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর অরিজিৎ দাস ঠাকুর, 36 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর শচীন সিংহ এবং 123 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন তারকেশ্বর চক্রবর্তীও ।

রাজ্যে তো বটে এমনকি রাজ্যের বাইরে থেকেও প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ৷ 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে ওড়িশার পুরী থেকে গ্রেফতার করেছিল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ । একের পর এক তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলরের গ্রেফতারিকে ঘিরে কলকাতা পুরনিগম এবং রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ।

বিজেপির দাবি, এসব ঘটনা তৃণমূলের অন্দরের দুর্নীতি ও অনিয়মেরই প্রতিফলন । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, আইন আইনের পথে চলবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না । তারকেশ্বর চক্রবর্তীর গ্রেফতারির পর সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তে আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল ।

TAGGED:

KOLKATA TRINAMOOL COUNCILLOR
TARAKESHWAR CHAKRABORTY
তৃণমূল কাউন্সিলর
তারকেশ্বর চক্রবর্তী
TRINAMOOL COUNCILLOR ARRESTED

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