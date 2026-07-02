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অভিষেক ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে আদালতে পেশ

বুধবার পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় দেবরাজ চক্রবর্তীকে৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে বারাসত আদালতে পেশ করা হয়৷

DEBRAJ CHAKRABORTY
বাগুইআটি থানায় দেবরাজ চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 3:47 PM IST

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বিধাননগর, 2 জুলাই: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে পেশ করা হল বারাসত আদালতে৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়৷ বুধবার পুরুলিয়া থেকে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সঙ্গীতশিল্পী অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজকে গ্রেফতার করা হয়৷

দেবরাজ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে৷ রাজ্য়ে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়৷ তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন৷ শিশু-সন্তান থাকায় অদিতিকে রক্ষাকবচ দেয় আদালত৷ দেবরাজের আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে যায়৷

পুলিশ সূত্রে খবর, এর পর কয়েকদিন কোনও হদিশ ছিল না বিধাননগর পুরনিগমের এই প্রাক্তন কাউন্সিলরের৷ অবশেষে বুধবার তাঁকে পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়৷ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে আনা হয় বাগুইআটি থানায়৷ সেখানে প্রাথমিক আইনি প্রক্রিয়া সারার বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তৃণমূলের এই নেতাকে৷ সেখানে তাঁর মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়৷ এর পর আবার বাগুইআটি থানায় নিয়ে আসা হয় দেবরাজকে৷ তার পর বারাসত আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে৷

উল্লেখ্য, গত দু’মাসে তৃণমূলের নেতারা গ্রেফতার হলেই থানা বা আদালতের বাইরে হাজির হয়ে যাচ্ছেন বিক্ষুব্ধ কিছু মানুষ৷ তাঁরা নির্বিচারে ধৃত তৃণমূল নেতাদের উপর ডিমবৃষ্টি করছেন৷ রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের ছোট-বড়-মেজ, কোনও নেতাই বাদ যাননি এই ডিম-হামলা থেকে৷ বিধাননগরেই প্রাক্তন বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত থেকে জয়প্রকাশ মজুমদার পর্যন্ত ডিম-হামলা থেকে ছাড়া পাননি৷

তার উপর বুধবার দেবরাজের খবর সামনে আসার পর থেকেই বাগুইআটির বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে আতশবাজি ফাটিয়ে আনন্দ করতে দেখা যায়৷ ফলে দেবরাজকে ঘিরে বিক্ষোভের আশঙ্কা ছিলই৷ সেই কারণে বাগুইআটি থানায় পুলিশি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়৷ সেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই তাঁকে থানায় আনা হয়, সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আবার থানায় ফেরানো হয়৷ আবার আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবরাজের বিরুদ্ধে বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কেষ্টপুরের প্রোমোটার অভিজিৎ সাহা। তাঁর অভিযোগ, কেষ্টপুরের 24 নম্বর ওয়ার্ডে একটি নির্মাণকাজের সময় বাধা দেওয়া হয়। মোটা টাকা দাবি করা হয়৷ টাকা না-দিলে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়৷

পুলিশ সূত্রে খবর, দেবরাজকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি৷

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TAGGED:

TRINAMOOL
BARASAT COURT
দেবরাজ চক্রবর্তী
তৃণমূল
DEBRAJ CHAKRABORTY

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