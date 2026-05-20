প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী আটক, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী আটক, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ
মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ অভিষেক ঘনিষ্ঠ দেবরাজ চক্রবর্তী আটক হওয়ার ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ যদিও কী কারণে, কেন এই গ্রেফতারি তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
Published : May 20, 2026 at 9:48 AM IST
কলকাতা, 20 মে: রাজ্যে পালাবদল হতেই নিত্যদিন গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রী ৷ এবার কী তবে তালিকায় রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তথা তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী ?
মঙ্গলবার রাতে পুলিশ তাঁকে আটক করতেই গ্রেফতারির জল্পনা বাড়ছে ৷ বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এই নেতার বিরুদ্ধে একটি পুরনো মামলার সূত্র ধরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে খবর ।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার একটি মামলায় দেবরাজ চক্রবর্তীকে আটক করা হয়েছে । 2021 সালে প্রসেনজিৎ বিশ্বাস নামে এক বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় । অভিযোগ ছিল, ওই বিজেপি কর্মী চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ সেই সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এবং বিষয়টিকে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা হিসেবে দাবি করে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ।
সেই পুরনো মামলাতেই বর্তমানে দেবরাজ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । যদিও এই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারিভাবে মন্তব্য করা হয়নি ।
যদিও নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় পেয়ে থেকেই একাধিক বিজেপি নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন ৷ সেই আবহের মধ্যে এই জিজ্ঞাসাবাদ কার্যত গ্রেফতারির জল্পনা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ৷ তবে আরও কিছু সময় গেলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন অনেকে ৷