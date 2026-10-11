অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে যুবকের মৃত্যু, গ্রেফতার মিনাখাঁর তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি
Minakhan Trinamool leader arrested: জমি দখল, তোলাবাজি এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হামলার মতো অভিযোগও রয়েছে মিনাখাঁর তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আইয়ুব হোসেন গাজীর বিরুদ্ধে।
Published : October 11, 2026 at 3:55 PM IST
মিনাখাঁ, 11 অক্টোবর: ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের জেরে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার মিনাখাঁর তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আইয়ুব হোসেন গাজী । মিনাখাঁ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ।
বসিরহাট পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, "নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । গোটা ঘটনাটির তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে এবং ধৃতকে আদালতে পেশ করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ।"
কয়েক বছর আগে মিনাখাঁয় তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে এক যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান বলে অভিযোগ । সেই ঘটনার পর থেকেই আইয়ুবের বিদ্যুৎ সংযোগের বৈধতা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । সেই সময় অভিযোগ উঠলেও তৎকালীন শাসকদলের প্রভাব ও ছত্রছায়ায় থাকার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোনA পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ ।
আইয়ুব হোসেন গাজীকে ঘিরে এর আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের । জমি দখল, তোলাবাজি এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হামলার মতো অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে বলে বিরোধীদের দাবি । বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতারির পর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগ নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ।
আইয়ুবের গ্রেফতারি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাস । পিয়ালীর বক্তব্য, "তৃণমূলের আমলে চাকরি চোর, কয়লা চোর, বালি চোরের মতো নানা চোরের দেখা মিলেছে । এবার নতুন এক চোরের সন্ধান মিলল, তিনি তৃণমূলের আইয়ুব হোসেন গাজী । অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । আর তার জেরে প্রাণ গেল এক নিরীহ যুবকের । এক মায়ের কোল খালি হল । এই মৃত্যুর দায় আইয়ুব গাজীর ।"
শুধু বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ নয়, আইয়ুবের বিরুদ্ধে এলাকার গরিব মানুষের জমি জোর করে দখল, বাজার ও ইটভাটা থেকে তোলাবাজি এবং বিরোধী দলের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও তুলেছেন পিয়ালী । তাঁর আরও দাবি, আইয়ুবের ভয়ে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারতেন না । তাঁর গ্রেফতারি নিয়ে তৃণমূলের তরফেও কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি ।