চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা ! স্বরূপনগরে গ্রেফতার তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান

চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা ! স্বরূপনগরে গ্রেফতার তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান
Allegation of Financial Fraud Against TMC Leader: 12 সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন মূল অভিযুক্তের স্বামী ৷ পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছিলেন ৷
Published : October 5, 2026 at 8:46 PM IST
স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 5 অক্টোবর: চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন স্বরূপনগরের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান বাসন্তী বিশ্বাস ৷ একই অভিযোগে গত 12 সেপ্টেম্বর তাঁর স্বামী নিখিলরঞ্জন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ স্বামীর পর এবার পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ৷ সোমবার তাঁকে কড়া পুলিশি পাহারায় বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2023 সালে তৃণমূল সরকারের আমলে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান বাসন্তী বিশ্বাস, তাঁর স্বামী নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস-সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ অভিযোগ ছিল, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকার বহু বেকার যুবক-যুবতীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তাঁরা ৷
কিন্তু, দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পরেও কারোর চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ ৷ এমনকি প্রতারিতরা নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা ফেরত চাইতে গেলে অভিযুক্তরা দিনের পর দিন তাঁদের ঘোরাতে থাকে ৷ অভিযোগ, টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, বাসন্তী বিশ্বাস ও নিখিল রঞ্জনের কাছে গেলে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখিয়ে সম্পূর্ণ দায় এড়িয়ে যেতেন এবং টাকা চাওয়া হলে প্রাণনাশের হুমকি ও ভয় দেখাতেন ৷
সেই সময় প্রতারিতরা স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ কিন্তু, অভিযোগকারীদের আক্ষেপ, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে পুলিশ-প্রশাসন এই গুরুতর আর্থিক দুর্নীতির বিষয়ে কোনওরকম তদন্ত করেনি ৷ ফলে শাসকদলের ছত্রছায়ায় অবাধেই ঘুরে বেরিয়েছে অভিযুক্তরা ৷ তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন করে আশায় বুক বাঁধেন প্রতারিতরা ৷ তাঁরা আবারও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ন্যায়বিচারের দাবি জানান ৷ এরপরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন এবং শুরু হয় ধরপাকড় ৷ গত 12 সেপ্টেম্বর প্রথম গ্রেফতার হন বাসন্তী বিশ্বাসের স্বামী নিখিল ৷ এরপর মঙ্গলবার গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান নিজেই ৷
এই প্রসঙ্গে অন্যতম অভিযোগকারী মাজার আলি বলেন, "চাকরি দেওয়ার নাম করে আমাদের কাছ থেকে সর্বস্ব লুটে নিয়েছিল ৷ টাকা ফেরত চাইলে হুমকি দেওয়া হতো ৷ আগের সরকারের আমলে থানা অভিযোগ নিলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ তবে এবার প্রশাসন পদক্ষেপ করায় আমরা সুবিচারের আশা করছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "একজন সামান্য আইসিডিএস কর্মী থেকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া বাসন্তী বিশ্বাস শত শত শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর চাকরি বিক্রি করে আজ গ্রেফতার হয়েছেন ৷ শুধু চাকরি বিক্রিই নয়, পঞ্চায়েতে আবাস যোজনার দুর্নীতি এবং বিভিন্ন কাজের নামেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷"
অন্যদিকে, স্বরূপনগরের স্থানীয় বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার বলেন, "তৃণমূলের আমলে গোটা রাজ্য জুড়েই এমন দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছিল ৷ চারঘাট পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের এই জালিয়াতি তারই একটি প্রমাণ ৷ আমরা চাই এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক ৷"
তিনি আরও বলেন, "চারঘাটের প্রাক্তন প্রধান বাসন্তী বিশ্বাসের গ্রেফতারের পর মানুষ বুঝতে পারছে যে তারা যে পরিবর্তন চেয়েছিল, তা বাংলায় হয়েছে। এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছে ৷ দুর্নীতি নতুন করে হোক বা পুরনো, এই সরকার কাউকে রেয়াত করবে না ৷ একের পর এক গ্রেফতার হবেই ৷ যাঁরা ভাবছেন বেঁচে গেছেন, তাঁরাও সাবধানে থাকবেন ৷ কারণ, এই সরকার দুর্নীতিকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না ৷"