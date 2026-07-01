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থানায় হাজিরা এড়ালেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা

শ্রীরামপুর থানায় হাজির ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তবে হাজিরা এড়িয়ে গেলেন অপরূপা। অন্যদিকে, NIA সাকির আলিকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেশ করেছে।

Former MP Aparupa Poddar
থানায় গেলেন না অপরূপা পোদ্দার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 1, 2026 at 5:32 PM IST

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শ্রীরামপুর, 1 জুলাই: তৃণমূল কাউন্সিলার সাকির আলিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের বিরুদ্ধে ৷ শ্রীরামপুর থানার পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। মঙ্গলবার রাতেই পুলিশের পক্ষ থেকে অপরূপার বাড়িতে থানায় হাজিরা দেওয়ার জন্য জানান হয়। সেই মতো বেলা 12টা নাগাদ আসার কথা ছিল অপরূপা পোদ্দারের ৷ কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও থানায় দেখা মেলেনি প্রাক্তন সাংসদের।

শ্রীরামপুর থানায় হাজির ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তবে হাজিরা এড়িয়ে গেলেন অপরূপা। অন্যদিকে, NIA সাকির আলিকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেশ করেছে । মনে করা হচ্ছে সেখানেও যেতে পারেন তৃণমূল নেত্রী। সেই জায়গায় তাঁর আইনজীবী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এদিনের পর পুলিশের নির্দেশ অমান্য করায় কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।

প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা (ইটিভি ভারত)

যদিও এই ঘটনায় বিজেপি-র দাবি, পুলিশের গায়ে হাত দিয়ে এবং কাজে বাধা দিয়ে তিনি ভুল কাজ করেছেন। আইনের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত তাঁর। উনি থানায় হাজিরা দিতে যাননি তা ঠিক কাজ নয় বলেও দাবি বিজেপি-র।

মঙ্গলবার এনআইএ যখন সাকির আলিকে বাড়ি থেকে বের করে কলকাতার উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই পুলিশের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ। সে সময় অপরূপা পোদ্দারকে বলতে শোনা যায়, "আমার কোনও পুলিশি নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই ৷" এরপরই পুলিশের কাজে বাঁধা দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷ অপরূপা না-আসা প্রসঙ্গে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, তাঁকে ডাকা হয়েছিল। যদিও তিনি আসেননি। পরবর্তী পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত নিয়ে জানানো হবে বলে ওই আধিকারিক জানান।

2023 সালে রাম নবমীর মিছিলে পাথর ছোড়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে রিষড়ার বিজেপি নেতা বিজয় উপাধ্যায় বলেন, "সেই দিনের রাম নবমীর মিছিলে ছিলাম। মিছিলে কোনও অপ্রতিকর ঘটনা ঘটবে আগেই অনুমান করেছিলাম। তাই তৃণমূল কাউন্সিলার সাকির আলিকে মিছিলে থাকার অনুরোধ করেছিলাম। কিছুক্ষণ থাকলেও ঘটনার এক মিনিট আগে তিনি বেরিয়ে যান। তারপরই আমাদের উপর ইঁট পাথর ছোঁড়া হয়। আমি আগেই বলেছিলাম আপনি যাবেন না। মিছিলে ছোট ছোট ছেলেরা মিছিলে আছে, গন্ডগোল হবে। কিন্ত উনি শোনেননি। সাকির আলির যদি হাত না-থাকত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। NIA-এ তদন্ত করে নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে তাই গ্রেফতার করেছে ৷ যদি উনি চাইতেন তাহলে মিছিলের উপর হামলা হত না। আমি মনে করি তৃণমূলের বড় নেতৃত্বরাও ওই দিনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

TAGGED:

TMC MP
থানায় গেলেন না অপরূপা পোদ্দার
APARUPA PODDAR
তৃণমূল সাংসদ
FORMER MP APARUPA PODDAR

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