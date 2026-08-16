রামপুরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রীর দেহ উদ্ধার, পাশে মিলল নোট

রামপুরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রীর দেহ উদ্ধার, পাশে মিলল নোট
ঘটনাটির পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ বিধায়কের বাড়িতে ভিড় স্থানীয়দের ৷
Published : August 16, 2026 at 8:39 AM IST
রামপুরহাট, 16 অগস্ট: রবিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে মিলল পাঁচবারের বিধায়ক ও মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ ৷ বাড়ির পাশে একটি অফিস ঘর থেকে প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার তথা এই বিধায়কের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পাশে ছিল একটি নোট ৷
পরিবার সূত্রে খবর, রাত 12টা পর্যন্ত পরিবারের সকলের সঙ্গে গল্প করে শুয়ে পড়েছিলেন আশিস ৷ সকালে উঠে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা দেখেন বাড়ির পাশে অফিস ঘরের দরজা বন্ধ ৷ জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতেই বিষয়টি বুঝতে পারেন সকলে ৷ এরপর থানায় খবর দিতেই রামপুরহাট থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ৷ তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ নোটের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
প্রাথমিক অনুমান উনি নিজেকে শেষ করেছেন ৷ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এমনটাই জানিয়েছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ । তিনি এও স্পষ্ট করেছেন যে, প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল না ৷ তাঁকে কোন নোটিশও দেওয়া হয়নি ৷ কেন এই পদক্ষেপ নিয়েছেন 74 বছর বয়সী এই রাজনীতিক, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ বলেন, "পরিবারের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেখে দু'টি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল ৷ নিয়ম মেনে ভিডিয়োগ্রাফি করে ভিতরে ঢোকে পুলিশ । সেখান থেকে দেহ উদ্ধার করে সম্মানের সঙ্গে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য ৷ দু'টি নোট পাওয়া গিয়েছে । অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ কেন এই পদক্ষেপ উনি নিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রাথমিকভাবে অনুমান চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।"
তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) প্রবীণ নেতা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 2001 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত একটানা বিধানসভায় রামপুরহাটের প্রতিনিধিত্ব করেছেন । তিনি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে স্কুল শিক্ষা ও কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন ।
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রামপুরহাট থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৷ কিন্তু বিজেপির ধ্রুব সাহার কাছে 24 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন । দলীয় সূত্রের খবর, নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাঁকে রাজনীতিতে খুব একটা সক্রিয় দেখা যায়নি ।
বীরভূমে দলের প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল যখন জেলা সভাপতি ছিলেন, সেই সময় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন । রাজ্যে পালাবদলের চার মাসের মধ্যেই এই ঘটনা ৷ তৃণমূলের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়ক ও নেতা বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত ও গ্রেফতারের মুখোমুখি হচ্ছেন নিত্যদিন ।
তবে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না এবং যদি তাই হয়ে থাকে, তবে কী কারণে তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিলেন—পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং নোটের বিষয়বস্তু থেকে তাঁর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।