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আরজি কর: এবার গ্রেফতার নির্মল ঘোষ, লুকিয়ে ছিলেন পুরীর হোটেলে

আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ দ্রুত সৎকারের ঘটনায় নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মৃতার বাবা-মা ।

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আরজি কর-কাণ্ডে এবার গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 1:50 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে নয়া মোড় । পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে এবার গ্রেফতার করল পুলিশ । তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করার পর থেকে পুরীর একটি হোটেলে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর সিম কার্ড ট্র্যাক করে সেই হোটেল থেকেই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷

আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ দ্রুত সৎকারের ঘটনায় নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মৃতার বাবা-মা । এমনকী, তাঁদের দায়ের করা এফআইআর-এও নাম ছিল নির্মল ঘোষের । অভিযোগ, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর দেহ পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া এবং তা দ্রুত সৎকারের গোটা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষের । পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁদের না-জানিয়েই তড়িঘড়ি দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্মশানের অন্য মৃতদেহের আগে ভিআইপি দেহ বলে দাবি করে মৃত ছাত্রীর দেহ সৎকার করা হয়েছিল ।

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এবার গ্রেফতার নির্মল ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)

আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অভিযোগ ছিল, ঘটনার পরপরই দেহ দ্রুত সৎকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এই তাড়াহুড়োর পিছনে কী কারণ ছিল, কার নির্দেশে দেহ তড়িঘড়ি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেই সময় কী কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল - তা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল । দ্রুত সৎকারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট বা লোপাটের আশঙ্কার অভিযোগও উঠেছিল নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে ।

পরবর্তী সময়ে তদন্তকারীদের জেরায় পানিহাটি শ্মশানের কর্মীদের কাছ থেকেও দেহ দ্রুত দাহ করার বিষয়ে তথ্য উঠে আসে । সেই বয়ানে তদন্ত নয়া মোড় নেয় ৷ আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নির্মল ঘোষকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল ।

এদিকে, গত 13 জুলাই নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে গ্রেফতার করা হয় । ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং লটারি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ আর এবার তাঁর বাবার গ্রেফতারি ঘিরে আরজি কর-কাণ্ডের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আরজি করের নির্যাতিতার মৃত্যুর দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে পানিহাটিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন করে তদন্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন । সেই মঞ্চ থেকেই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে নতুন করে মামলা রুজু এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । তার কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেফতার হলেন পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ।

ফলে এখন তদন্তের কেন্দ্রে মূলত একটাই প্রশ্ন - তরুণী চিকিৎসকের দেহ দ্রুত সৎকারের সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কারা ছিলেন ? নির্মল ঘোষকে জেরা করে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে আরেকটি নতুন করে অভিযোগ দায়ের করতে । একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তকারীরা এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করেছিলেন । নির্মল ঘোষকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন তদন্তকারীরা । আর সেই জন্যই নির্মল ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

TAGGED:

RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER
RG KAR CASE
নির্মল ঘোষ
আরজি কর
NIRMAL GHOSH ARRESTED

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