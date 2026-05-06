ETV Bharat / state

পাপ বাপকেও ছাড়ে না, আমার জীবনে তৃণমূল অধ্যায় শেষ; বিস্ফোরক মনোজ তিওয়ারি

রাজ্যে পালাবদলের পরের দিনই তৃণমূল ছাড়লেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার । নির্বাচনের টিকিট পেতে 5 কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে দাবি করলেন তিনি ৷

MANOJ TIWARY
মনোজ তিওয়ারি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 6, 2026 at 8:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 মে: মুখ খুললেন মনোজ তিওয়ারি । বিদায়ী মন্ত্রীসভার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রাজ্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থায় । যা নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশও করেছেন ।

দল ছাড়ার পর বিস্ফোরক অভিযোগ করে মনোজ জানান, বিধায়কের টিকিটের জন্য 5 কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল । তাঁর জন্য তৃণমূল অধ্যায় শেষ । এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন,"পাপ বাপকেও ছাড়ে না ।"

হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্র থেকে 2021 সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক । মন্ত্রী থাকাকালীন সময় রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন । রঞ্জি ফাইনাল খেলেছেন । কিন্তু 2026 বাংলার নির্বাচনে তাঁকে পুনরায় টিকিট দেয়নি তৃণমূল । এইভাবে দল তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন আগেই ।

কেন তিনি ব্রাত্য, এই প্রশ্নের উত্তর মনোজ কখনও সরাসরি দেননি । এবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ধরাশায়ী হতেই ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মনোজ তিওয়ারি । সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মনোজ বলেন, "দেখুন, এই বিপর্যয়ে আমি একদমই অবাক হইনি । যখন একটা গোটা দল দুর্নীতিতে ডুবে থাকে আর কোনও ক্ষেত্রেই কোনও উন্নয়ন হয় না, তখন এটাই স্বাভাবিক । হওয়ারই ছিল ।"

একটু থেমে তাঁর সংযোজন, "শুধুমাত্র যারা মোটা টাকা দিতে পেরেছে, তারাই টিকিট পেয়েছে । এবার অন্তত 70-72 জন প্রার্থী টিকিট পেতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা করে দিয়েছেন । আমাকেও দিতে বলা হয়েছিল কিন্তু আমি রাজি হইনি । যারা টাকা দিয়ে টিকিট পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ক'জন জিততে পেরেছেন সেটা একবার মিলিয়ে দেখুন । আমার জীবনের তৃণমূলের অধ্যায় শেষ ।"

ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পরাজয়ের পরে পদত্যাগ করবেন না বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন । যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে । পরাজয়ের কারণ নিয়ে দলের অন্দরে কাঁটাছেড়া চলছে । নেতৃত্বের ভুল নিয়ে নেতারা আড়ালে আবডালে কথা বলছেন । সেই একই সুর শোনা গেল মনোজ তিওয়ারির গলায় ।

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিনে তিনি বলেন, "সেই সময় দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) চাইলেন আমি লোকসভায় দাঁড়াই । আমি মানা করে দিয়েছিলাম, কিন্তু 2021 নির্বাচনের আগে দিদি আবার ফোন করে বললেন, 'মনোজ, তোমার জন্য আমার একটা প্রস্তাব আছে, অরূপ তোমাকে বলে দেবে ।' আমাকে শিবপুর থেকে লড়তে বলা হল আর আমি ভাবলাম হয়তো এবার ইতিবাচক কোনও পরিবর্তন আনতে পারব । কিন্তু সত্যি বলতে কোনও উন্নয়নই হয়নি । আমি কিছু করতে চাইলেও বাধা দেওয়া হত ।"

মনোজ স্বীকার করেছেন, চেষ্টা সত্ত্বেও হাওড়া জেলার নিকাশি ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করা হয়নি । হাওড়া পুরসভাও কোনও পাত্তা দেয়নি ৷

TAGGED:

MANOJ TIWARY ON BJP
MANOJ TIWARY AFTER BJP WINS
MANOJ TIWARY SLAMS TMC
তৃণমূল ছাড়লেন মনোজ তিওয়ারি
MANOJ TIWARY ON TMC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.