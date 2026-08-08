গ্রেফতার নৈহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সনৎ, থানার সামনে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ
রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদও হয়েছিলেন।
Published : August 8, 2026 at 11:21 AM IST
নৈহাটি, 8 জুলাই: তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে-কে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার সকালে তাঁকে দত্তপুকুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। এদিনই তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর। সনৎকে গ্রেফতার করে নৈহাটি থানায় আনার পরই বিজেপি কর্মীরা সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে সনৎ অত্যন্ত পরিচিত নাম। দলীয় সমীকরণে তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদও হয়েছিলেন। 2024 সালে পার্থ ব্যারাকপুর লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পরে ওই নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সনৎ দে তৃণমূলের টিকিটের বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিজেপির অভিযোগ, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তারপর বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নৈহাটি থানায় তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের হয়।
থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর সনৎবাবু গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। দিন কয়েক আগে তাঁর বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি করতে গিয়েছিল। সেদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। এদিন সকালে দত্তপুকুর থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। সনৎ গ্রেফতার হওয়ার পর বিজেপি কর্মীরা নৈহাটি থানার সামনে জড়ো হন। বিক্ষোভও দেখাতে থাকেন তাঁরাা। সনৎ-এর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, "সনৎ দে মূলত তোলাবাজ হিসেবেই নৈহাটিতে পরিচিত। বিধায়ক হওয়ার পর তাঁর বিনা পুঁজির ব্যবসা আরও বেড়েছে। তোলাবাজ সনৎকে গ্রেফতার করেছে, প্রশাসনকে ধন্যবাদ। আমরা চাই, পুলিশ তার সমস্ত অপরাধের যেন সঠিক তদন্ত করে।"
বিজেপি নেতা দেবার্ঘ্য ঘোষ বলেন, "বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার আগে থেকে সনৎ দে গোটা নৈহাটিতে তোলাবাজি সিন্ডিকেট চালাতেন। বিধায়ক হওয়ার পর তা আরও বেড়ে যায়। বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থকদের উপর গত কয়েক বছর তিনি প্রবল অত্যাচার চালিয়েছেন। মিথ্যা মামলায় বহু মানুষকে জেল খাটিয়েছেন। আমাকেও তিনি ডাকাতি মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন। আজ পুলিশের গাড়িতে চড়েই তাঁকে আদালতে যেতে হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমরা চাই, নৈহাটিতে পুলিশ যেন তাঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরায়।"
বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তীর মন্তব্য, "নৈহাটিতে সনৎ দে-র প্রতিবেশী আমি। বিজেপি করি বলে পাড়ার মেয়েকেও তিনি ছাড় দেননি। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পাঁচবার আমার বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে। পাঁচ মাস বাড়ির বাইরে ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে 24টা মামলা দায়ের হয়েছে। শুধু আমি নই, নৈহাটিতে বহু বিজেপি কর্মীর বাড়িতে সনৎ দে-র বাহিনী ভাঙচুর চালিয়েছে। মারধর করেছে।"