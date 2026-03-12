বিজেপি সারা ভারতে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পায়: প্রবীর ঘোষাল

বিজেপি সারা ভারতে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পায়: প্রবীর ঘোষাল
ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতির পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে বিজেপি'র কিছু সুবিধে হবে ? ইটিভি ভারতে অকপট সাংবাদিক তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ৷
Published : March 12, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 5:39 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া, 12 মার্চ: সারা ভারতে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভয় পায় বিজেপি ৷ আটের দশকের সেই স্ট্রিট ফাইটার আজও সেই ফাইটারই রয়েছে ৷ এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ-অবস্থান আসন্ন নির্বাচনে প্রধান ইস্যু ৷ তিনি একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেছেন, তাতে ভর করেই ফের তৃণমূল সরকার গড়বে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন প্রবীণ সাংবাদিক তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল ৷
সাংবাদিকতার সূত্রে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ৷ এরপর নেত্রীর হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল ৷ 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে লড়ে উত্তরপাড়ার বিধায়ক হয়েছিলেন ৷ পরের অর্থাৎ একুশের বিধানসভা ভোটের আগে অবশ্য ঘাসফুল ছেড়ে বিজেপির জোয়ারে গা ভাসিয়ে ছিলেন তিনি ৷ নিবার্চনে হারের পর আবার ফিরে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ৷ ঘর-ওয়াপসি হলেও সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁকে আর দেখা যায় না ৷
ইদানীং তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে ঠিকই, ফের বিধানসভা ভোটে উত্তরপাড়া থেকে প্রার্থী হবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ সেই বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রবীণ এই সাংবাদিক ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মনের কথা খুলে বললেন প্রবীর ঘোষাল ৷
ইটিভি ভারত: তৃণমূল থেকে বিজেপি এবং বিজেপি থেকে ফের তৃণমূলে ফেরা ৷ বিজেপিতে যাওয়া নিয়ে আপনার আপশোস হয় না ?
প্রবীর ঘোষাল: এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত ছিল সেটা প্রমাণিত ৷ সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই ৷ আপশোস করব না ৷ ভগবান শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভুল করিয়েছিলেন ৷ এর থেকে একটা বড় শিক্ষা পেয়েছি ৷ যাঁরা সাংবাদিকতা করেন, তাঁরা জানেন সাংবাদিকতা একটা টেনশনের পেশা ৷ সেখান থেকে রাজনীতিতে যাওয়া, সেটা আরও টেনশনের ৷ গত পাঁচ বছর অবসর জীবন উপভোগ করেছি আমি ৷ রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি বড় কিছু হতে চাইনি আর হব না ৷ আমার রাজনৈতিক জীবন সেভাবে নেই ৷
ইটিভি ভারত: সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন ৷ বিধানসভায় প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে ?
প্রবীর ঘোষাল: এবারের নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র প্রতিযোগিতায় নেই ৷
ইটিভি ভারত: শোনা যাচ্ছে উত্তরপাড়ায় সিপিআইএমের প্রার্থী হতে পারেন মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় ৷ এবার উত্তরপাড়ায় সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের কঠিন লড়াই হতে পারে ?
প্রবীর ঘোষাল: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ এবং তাঁর জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের লড়াই হবে ৷ প্রার্থী এখানে গৌণ ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রার্থীর উপর নির্ভর করে ৷ উত্তরপাড়ার ক্ষেত্রে সেটা ফ্যাক্টর নয় ৷ 2000 সাল থেকে বামফ্রন্টের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে ৷ 2011 সালে বামফ্রন্ট ভেন্টিলেশনে চলে গিয়েছে ৷
ওই বছর যাদবপুরে সিপিআই(এম) একটা মিছিল করেছিল ৷ তখন সিপিএম মনে করেছিল, হাওয়া ফের ঘুরে গিয়েছে ৷ সিপিএম বা বামপন্থীরা একটা সাংগঠনিক দল ৷ পুরো দক্ষিণবঙ্গ থেকে মানুষ নিয়ে মিছিল করেছিল ৷ তখন ভেবেছিল ফের ক্ষমতায় আসছে ৷ এখন সেই রাজনৈতিক দল শূন্য থেকে মহাশূন্যে চলে গিয়েছে ৷ রাজ্যসভাতেও শূন্য । বিধানসভায় সিপিআইএমের কোনও প্রতিনিধি নেই ৷ এটা ভাবা যায়, 34 বছরের একটা দল ! ওরা কোনওভাবে বলতে পারছে না, তৃণমূল রিগিং করে হারিয়ে দিচ্ছে ৷ বিশেষত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ৷ তারা ক্ষমতায় থাকার সময় রিগিং সন্ত্রাস করে যা ইচ্ছা তাই করেছে ৷ এই পরিণতিটা ভেন্টিলেশন ছাড়া আর কী বলবেন !
ইটিভি ভারত: সিপিআই(এম)-এর যুবনেতা প্রতিক উর রহমান তৃণমূলে যোগদান করল ৷ কী বলবেন ?
প্রবীর ঘোষাল: প্রতীক উরের মতো অনেক প্রতিবাদী মানুষ সিপিআইএমে আছেন ৷ শ্রীরামপুর লোকসভায় যখন দীপ্সিতা ধর প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন সিপিআই(এম) মানুষকে ক্যামোফ্লেজ করার চেষ্টা করেছিল ৷ ডানপন্থী দল, বামপন্থীদের মতো প্রচার করতে পারে না ৷ লোকসভা ভোটের আগে আমি বলেছিলাম, শ্রীরামপুর লোকসভায় সিপিআই(এম) অর্থাৎ দীপ্সিতা যদি দ্বিতীয় স্থানে যায় আর বিজেপি যদি তৃতীয় স্থানে থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভায় পাঁচটি আসন পাবে ৷ মীনাক্ষীকে নিয়েও তেমনি হইচই করছে সিপিআইএম ৷
বিমান বসু যে দলকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করতে পারছেন না, মীনাক্ষীর ক্ষমতা আছে ? সিপিআই(এম) জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ৷ লোকসভায় সিপিএম ভালো ভোট পেলেও সেই ভোটাররা ছিল তৃণমূলের শত্রু ৷ তাঁরা বিজেপিরও শত্রু ৷ ভোটাররা দেখল সেই ভোট নষ্ট হয়েছে । কেন তাঁরা ফের ভোট দেবে সিপিএমকে ? সিপিএমকে ভোট দিচ্ছে না, সেটা যদি বুঝতে না পারে, তাঁদের মূর্খ ছাড়া আর কি বলব ?
ইটিভি ভারত: উত্তরপাড়া বিধানসভা থেকে দীপ্সিতা ধর ভালো ভোট পেয়েছিলেন ৷ এখানে সিপিএমের একটা আলাদা সমর্থন রয়েছে ৷ এখানে দু'বার সেলিব্রিটি প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল ৷ এনিয়ে ক্ষোভ রয়েছে দলের ভিতরেই ৷ এবছর কী হবে ?
প্রবীর ঘোষাল: এখনও তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হয়নি ৷ আগামী দিনে কী হবে সেটা অনধিকার চর্চা হবে ৷
ইটিভি ভারত: এসআইআর-সহ একাধিক কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলি সফলও হয়ে যায় ৷ আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
প্রবীর ঘোষাল: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা মোটেই হঠকারিতা নয় ৷ এসআইআর-ই আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের হাতিয়ার হবে ৷ এই নির্বাচনে মানুষের হয়রানিটাই তৃণমূলের প্রধান ইস্যু ৷ বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, সরকার বিরোধী তত্ত্ব কাজ করছে না ৷ কারণ একটাই, রাজ্যে কোনও বিরোধী শক্তি নেই ৷ তাই কাজ করছে না ৷ আর বিরোধী মুখ বলতে গেলে শুধু বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী ৷ এছাড়া বিজেপির বাকি নেতারা কোনওদিন সরস্বতী পুজোর সভাপতি হয়েছেন কি না, আমার জানা নেই ৷
ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার ডোল রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ সিপিএমের । কী বলবেন ?
প্রবীর ঘোষাল: সারা ভারতে ডোল রাজনীতি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ৷ বিহারের সর্বশেষ নির্বাচনে 71 শতাংশের কিছু বেশি মহিলাদের ভোট পড়েছে ৷ স্বাধীনতা পরবর্তী বিহারে দু'টি রেকর্ড হয়েছে ৷ প্রথমত, সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে ৷ দ্বিতীয়ত, পুরুষদের চেয়েও মহিলাদের ভোটের হার বেশি ৷ একটাই কারণ, নির্বাচন চলাকালীন 10 হাজার টাকা করে মহিলাদের দেওয়া হয়েছে ৷ শোনা যাচ্ছে, এখন আর বাকি টাকা পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এছাড়া মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশেও এই ডোল রাজনীতি দেখা গিয়েছে ৷
এখন ডোল পলিটিক্স নতুন কিছু ব্যাপার নয় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে যুবসাথী প্রকল্পে সাধারণ মানুষ যেভাবে সুবিধা পাচ্ছে, বিভিন্ন প্রকল্পে বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছে ৷ এটাই তো বড় ফ্যাক্টর বিধানসভা ভোটে ৷ সেই প্রকল্প বা উন্নয়ন ছেড়ে অন্য কোনও শক্তিকে মানুষ ধরতে যাবে কেন ?
ইটিভি ভারত: চাকরী দুর্নীতি-সহ বিভিন্ন দুর্নীতির প্রভাব কি পড়বে না এবারের নির্বাচনে ?
প্রবীর ঘোষাল: এইসব দুর্নীতির মাঝেও তো নির্বাচন হয়েছে ৷ লোকসভার ভোট হয়েছে, বিধানসভা ভোট হয়েছে ৷ তাতে কি কোনও কিছু হয়েছে ? প্রভাব পড়েছে ? কিছু হয়নি ৷ মানুষ ভোট দিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস একলা চলো নীতি নিয়েছে ৷ তৃণমূলের উপর কোনও প্রভাব পড়বে ?
প্রবীর ঘোষাল: মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুরের ওই জায়াগাগুলির আশপাশে কংগ্রেসের ট্রাডিশনাল ভোট রয়েছে ৷ মরা সিপিএম-এর হাত ধরেছিল ওরা ৷ সিপিএম-কংগ্রেস জোট পুরো ভুল ছিল ৷ কংগ্রেসের ইস্তাহারে আছে, 34 বছরের বাম শাসনের সময় লক্ষাধিক কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছিল ৷ বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট, অনেক কংগ্রেস কর্মী মেনে নিতে পারেননি ৷ কংগ্রেস কর্মীরাই পাকাপাকি তৃণমূলের দিকে চলে গিয়েছে ৷ এবার সিপিএমের জোট হয়নি, সেটা কংগ্রেস সমর্থকদের জন্য শান্তির । পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভোট কাটার বেশি জায়গা নেই ৷ দক্ষিণবঙ্গে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ উত্তরবঙ্গে দু'একটা সিট পেতে পারে ৷
ইটিভি ভারত: হুমায়ুন কবির বা আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী
প্রবীর ঘোষাল: হুমায়ুন কবির ফ্লপ করবে ৷ থার্ড হবে ৷ গত নির্বাচনে আইএসএফ-এর হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে নওশাদ সিদ্দিকী ভাঙড়ে জয়ী হয়েছিলেন ৷ কিন্তু তার আঁতুড়ঘর ফুরফুরা শরীফ অর্থাৎ জাঙ্গিপাড়া বিধানসভায় স্নেহাশিস চক্রবর্তী বিপুল ভোটে জিতেছিলেন ৷ ভাঙড় বিধানসভা পুরোপুরি অ্যাক্সিডেন্টাল ভাবে জিতেছে আইএসএফ। পশ্চিমবঙ্গ খুব সহজে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মেনে নেয় না ৷ এটাই ট্র্যাডিশন ৷ এখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চলছে ঠিকই কিন্তু তাতে কোনও পক্ষ বিরাট কিছু লাভ করতে পারবে বলে মনে হয় না ৷
ইটিভি ভারত: প্রতীক উর রহমান দাবি করেছে, সিপিআই(এম) সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছে ৷
প্রবীর ঘোষাল: হ্যাঁ, সিপিআই(এম) আইএসএফ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ৷ মিমের সঙ্গে কথা বলেছে । সুতরাং, সিপিআই(এম) খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে আপোশ করেছে ৷ প্রতিক উরের মতো যাঁরা প্রতিবাদীরা প্রতিবাদ করবেনই ৷ প্রতিক উরের মতো অনেকে তৃণমূলে আসবেন ৷ তৃণমূলের যে ভোটব্যাঙ্ক, তার বেশিরভাগটাই তো বামপন্থী ৷ না-হলে এই ভোটের শতকরা কোথা থেকে আসছে ?
বামপন্থী কর্মী-সমর্থকদের কাছে তৃণমূলের চেয়ে বিজেপি অনেক বেশি শত্রু ৷ সকলেই জানে, সারা ভারতে বিজেপি একজনকেই ভয় পায়, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এজেন্সি দিয়ে বা টাকা দিয়ে হোক, সেটিং করে ফেলছে ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পারছে না ৷
ইটিভি ভারত: ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা হচ্ছে ৷ এবারে রাজ্যে বিজেপির ফলাফল কী হবে ?
প্রবীর ঘোষাল: রাজ্যে বিজেপির একটা ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে কিন্তু সেটা দলের কৃতিত্ব নয় ৷ সারাবছর মিডিয়া, সংবাদপত্রের পাতা, সংবাদমাধ্যম ছাড়া বিজেপির কোনও অস্তিত্ব নেই বাংলায় ৷ ভোটের সময় এই যাত্রা ওই যাত্রা করে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ সারা বছর সরকারি অনুষ্ঠান বা দলীয় কর্মসূচি- নানাভাবে তৃণমূল মানুষের কাছাকাছি থাকে ৷ তাঁদের জনসংযোগ নিবিড় ৷ সেটা বিজেপির একেবারে নেই ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন এমনি নয় ? 34 বছরের জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন ৷ 1984 সালে লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মমতা সারা পশ্চিমবঙ্গে ঝড়ের পাখির মতো দৌড়ে বেরিয়েছেন ৷ 1989 সালে যাদবপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হয়েছিলেন ৷ তাঁকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷
আমি তখন দিল্লিতে ছিলাম ৷ রাজীব গান্ধি দেশের প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি মমতাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তিনি কী সান্ত্বনা দেবেন, মমতা তাঁকে উল্টে বলে এলেন, "আমি বেঁচে গেলাম ৷ এবার সারা পশ্চিমবঙ্গ চষে বেড়াব ৷ সিপিএমের পিণ্ডি চটকাব ৷" পরে তাই করেছিলেন ৷ সিপিএমও পরে বুঝতে পেরেছিল ৷ তাই মমতাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়াটাই তাঁকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছিল ৷ দু'বছর পর 1991 সালে ফের লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল ৷ তখন তো প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপির হাত ধরেই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উঠেছিলেন ৷ তাঁর হাত ধরে রাজ্যে এসছিল বিজেপি ৷
প্রবীর ঘোষাল: সেটা ভুল ৷ বিজেপি তাঁর হাত ধরেছিল ৷ রাজীব গান্ধি বা অটল বিহারী বাজপেয়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসতেন ৷ তার একটা কারণ ছিল বলে আমার মনে হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গে ওঁর মতো জনপ্রিয় কেউ নেই ৷ রাজিব গান্ধির যদি মৃত্যু না-হত, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল তৈরি করতে পারতেন কি না, আমার সন্দেহ রয়েছে ৷
তেমনই বাজপেয়ীও বুঝে গিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বিজেপির কোনও গতি নেই ৷ সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্ব, বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বের মতোই মমতার বিরোধিতা করতেন ৷ যদিও এনডিএ ছিল ৷ কিন্তু মমতাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না ৷ তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি ও মুরলি মনোহর জোশি মনে করতেন, পশ্চিমবঙ্গে যদি দলের বিস্তার ঘটাতে হয়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একটা মুখ দরকার ৷ তাই ভরসা করেছিলেন ৷
ইটিভি ভারত: তাহলে সারাদেশে বিজেপির বিরোধিতায় যে ইন্ডিয়া জোট হয়েছিল, তাঁর মুখ হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সফল হয়নি ৷
প্রবীর ঘোষাল: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নেত্রী ৷ অন্যান্য রাজ্যের লোকজন তাঁকে ভালো করে চেনেন ৷ কোনও সন্দেহ নেই ৷ বিশেষত শিক্ষিত শহুরে মানুষ তো চেনেই ৷ কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন নেই ৷ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির মোকাবিলা করতে পারত কংগ্রেস ৷ সেটাও বর্তমানে ভেঙে যাচ্ছে ৷ যত দিন যাচ্ছে তার অবক্ষয় হচ্ছে ৷ এখন আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিশালী হচ্ছে ৷ এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে ভালো ৷ কিন্তু একসঙ্গে মিলে কোনও বিকল্প হতে পারবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে ৷ বিজেপি-বিরোধী রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এটা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ৷
ইটিভি ভারত: রাজ্যে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে ৷ শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন ৷ শিল্প নেই ৷ তার মধ্যে ভাতা চালু করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা বারবার প্রশ্ন তুলেছেন ৷
প্রবীর ঘোষাল: অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টানোর প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ রাজ্য সরকার সেই পরিকাঠামো সম্পূর্ণ তৈরি করতে পারবে না ৷ অর্থনীতিতে প্রান্তিক মানুষের হাতে টাকা যায় এবং সেই টাকা বাজারে লেনদেন হয়, সেটা ভালো ৷
ডোল পলিটিক্স তো সিপিএমও করত ৷ তারা শুধু দলের কর্মীদের টাকা দিত ৷ অন্যদের দিত না ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা করেন না ৷ দুয়ারে সরকার, যুবসাথীর মতো যেসব ক্যাম্প হয়, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে টাকা দিচ্ছেন ৷ এই যে বেকার ভাতা ৷ সেটা কোনও বেকার পেলে তিনি তো খরচ করবেন ৷ বাজারে টাকাটার লেনদেন হচ্ছে ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে ৷ যতক্ষণ না পর্যন্ত কর্মসংস্থানের পরিকাঠামো তৈরি করা যাচ্ছে, ততক্ষণ এর উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না ৷
ইটিভি ভারত: রাজ্য ও দেশের অর্থনীতি নিয়ে কী বলবেন ?
প্রবীর ঘোষাল: সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে দেখুন ৷ আমেরিকার দিকে দেখুন ৷ যে দেশ পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, তার এখন দোদুল্যমান অবস্থা ৷ সারা পৃথিবীতে বড় শিল্প হচ্ছে না ৷ বড় বড় শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৷ শিল্পের ক্যারেক্টার পাল্টে গিয়েছে ৷
চিন কম পয়সায় শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে ৷ তাই বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি চিনে ছুটে যাচ্ছে ৷ কিন্তু ভারতে সেটা করা যাবে না ৷ সেই পরিস্থিতি দেশে নেই ৷ কম পয়সা দিয়ে শ্রমিকদের কাজ করাবে, সেটা ভারতে নেই ৷ কেউ শুনবে না ৷ এই বাধাগুলো পেরতে হবে ৷ না-হলে বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল থাকবে ৷ তার মধ্যে দিয়ে আমাদের আমাদের মতো করে এগোতে হবে ৷
দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পরিবর্তন কোনও অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে বলিষ্ঠ হতে হবে, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বলিষ্ঠ কাজ করতে হবে ।
ইটিভি ভারত: আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কীভাবে দেখতে চান ?
প্রবীর ঘোষাল: এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে এই জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ নেই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গি রাজনীতি করে এসেছেন, তা সত্ত্বেও মানুষ তাঁকেই ভরসা করেছেন ৷ সরকারের থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছেন, মনে হচ্ছে বিরোধী নেত্রী হিসেবে রাজনীতি করছেন ৷