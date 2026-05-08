ব্যারাকপুরে হারতেই রাজনীতি ছাড়লেন রাজ, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক এখন শুধুই পরিচালক

পদ্ম ঝড়ে বিপর্যস্ত ঘাসফুল ৷ রাজনীতি ছাড়ার কথা জানালেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ৷ এক্স পোস্টে লিখলেন মনের কথা ৷

Published : May 8, 2026 at 8:54 AM IST

কলকাতা, 8 মে: সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ তারপর থেকেই তৃণমূল ছাড়ার যেন হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন ব্যারাকপুর বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ৷

চলচ্চিত্র নির্মাতা থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা রাজ চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন । বিধানসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তিনি বিজেপির কৌস্তভ বাগচীর কাছে পরাজিত হন । সেদিন গণনাকেন্দ্র ছাড়ার সময় ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ কাদা ছোড়া হয় তাঁর গায়ে ৷ সেই অবস্থাতেই দলীয় কর্মীদের তৎপরতায় এলাকা ছাড়েন রাজ ৷

2021 সালে তৃণমূলের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ ৷ সেবছরই বিধানসভা নির্বাচনে ঘাসফুলের টিকিটে ব্যারাকপুর আসনটি জিতেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু এবার এই কেন্দ্রে তিনি বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীর কাছে 15,822 ভোটের ব্যবধানে হেরে যান । সোমবার ভোটের ফলাফল ঘোষণার তিনদিনের মাথায় দল তথা রাজনীতি ছাড়ার কথা জানালেন পরিচালক ৷

সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বিবৃতিতে রাজ চক্রবর্তী জানান যে, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার এখন সমাপ্তি ঘটেছে । তিনটি আলাদা কার্ডের প্রথমটিতে তিনি লেখেন, "জীবনে যখনই আমাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি তা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি । একজন পরিচালক হিসেবে, আমি সর্বদা আমার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করেছি ।"

দ্বিতীয় কার্ডের মাধ্যমে পরিচালক বলেন, "2021 সালে আমি রাজনীতিতে পা রাখি এবং বিধায়ক হিসেবে মানুষের সেবা করার সুযোগ পাই । গত পাঁচ বছর ধরে আমি সেই একই ভূমিকায় থেকে আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি । 2026 সালে সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে এবং তার সাথেই আমার রাজনৈতিক যাত্রারও পরিসমাপ্তি ঘটবে ৷"

তৃতীয় কার্ডে তিনি এও আশা প্রকাশ করেন যে, বিজেপি সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে । লেখেন,"বাংলার মানুষ তাদের রায় দিয়েছেন এবং আগামী 9 মে একটি নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করবে । আমি আশা করি, রাজ্য উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে ৷"

সোমবার ফলাফল ঘোষণার হওয়ার পরদিন পরাজিত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রী তথা অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক এই বিপর্যয়ের পরেও রাজকে পরিবারের একজন 'সুপারহিরো' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন । এবার সেই রাজ চক্রবর্তী নিজেই রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন ৷

