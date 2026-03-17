'মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে আমরাই জিতব', আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল-গড়ের বিজেপি প্রার্থী

'মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে আমরাই জিতব', আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল-গড়ের বিজেপি প্রার্থী
2011 সাল থেকে তৃণমূলের শক্তিশালী ঘাঁটি ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রেরই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদার ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কী বললেন তিনি ?
Published : March 17, 2026 at 9:10 PM IST
শুভজিৎ দাস
ডায়মন্ডহারবার, 17 মার্চ: স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন হলে এবং ভোটগণনায় কারচুপি না-হলে বিজেপিই জিতবে, আত্মবিশ্বাসী ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার ৷ গত রবিবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরদিনই প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ তৃণমূলের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দীপক হালদার ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভজিৎ দাস ৷
2016 সালে তৃণমূলের হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন দীপক হালদার ৷ সেবার জয়ী হয়ে বিধায়কও হয়েছিলেন ৷ কিন্তু পরে একুশের নির্বাচনের তিনি বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হন এবং তৃণমূলের পান্নালাল হালদারের কাছে পরাজিত হয় ৷ এবারের গেরুয়া প্রার্থীর অবশ্য দাবি, গতবারের বিধানসভা ভোটেই বিজেপি জিততে পারত ৷ কিন্তু তৃণমূলের কারচুপি, রিগিংয়ের কারণে বিজেপিকে হারতে হয়েছিল ৷
2021 সালের বিধানসভা ভোটে 2 লক্ষ 55 হাজার 132 জন ভোট দিয়েছিলেন ৷ তৃণমূলের পান্নালাল হালদার পেয়েছিলেন 98 হাজার 478 ভোট, যা মোট ভোটের 43.69 শতাংশ ৷ 81 হাজার 482 সংখ্যক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপির দীপক হালদার ৷ তিনি পেয়েছিলেন 36.15 শতাংশ ভোট ৷
গতকাল প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর জনসংযোগে নেমে পড়েছেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার ৷ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করে সংগঠনকে চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন তিনি ৷
ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দীপক হালদার বলেন, “দল আমার উপর ভরসা করেছে ৷ সেই মর্যাদা রাখতে আমি চেষ্টা করব ৷ দলের জন্য যতটুকু করা দরকার, আমি দায়িত্ব নিয়ে তা নিশ্চিত করব ৷"
অভিষেক-গড়ে গতবারের বিধানসভা ভোট নিয়ে তাঁর অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেনি ৷ তাঁর কথায়, "ভয় দেখিয়ে এবং জোর করে ভোট করানো হয়েছে, এমনকী গণনাতেও অনিয়ম হয়েছে ৷ তাই সেই ফল প্রকৃত জনমতকে প্রতিফলিত করেনি ৷" তবে 2026 সালের নির্বাচনে শাসক বদল হবেই হবে, আশাবাদী বিজেপি প্রার্থী ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, “মানুষ যদি ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় এবং ভোটগণনা হলে বিজেপির জয় নিশ্চিত ৷”
নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে দীপক হালদার জানান, একসময় কংগ্রেস, পরে তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন ৷ কিন্তু 2016 সালের পর থেকে তৃণমূল আর আদর্শ দল হিসাবে কাজ করছে না বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন বিধায়ক । দীপক বলেন, "মানুষের সঙ্গে দলের দূরত্ব বেড়েছে, কর্মীরাও যথাযথ সম্মান পাচ্ছে না ৷"
ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে কটাক্ষ করে দীপক বলেন, "ডায়মন্ড হারবার মডেল মানে যাঁরা ভোটগণনায় যাবেন, তাঁদের বের করে দেওয়া ৷ তৃণমূল যে ভোট পেয়েছে, তার থেকে বেশি ভোট প্রকাশ করে দলকে জিতিয়ে দেওয়া ৷ ডায়মন্ড মডেল মানে যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে অর্থের বিনিময়ে হবে ৷"
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক বার সেবাশ্রয় ক্যাম্প করেছেন ৷ এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদারের অভিযোগ, "সেবাশ্রয়ের নামে মাঠ দখল করে রেখে দেওয়া হয় ৷ ক্যাম্প শেষ হলেও সেই পরিকাঠামো খোলা হয় না ৷ মাঠগুলিতে এলাকার কেউ খেলাধুলো করতে পারে না ৷"
ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন নিয়েও একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তিনি জানিয়েছেন, এলাকায় এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে ৷ রাস্তা সম্প্রসারণ, মেট্রো রেল সংযোগ বৃদ্ধি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং মৎস্য বন্দর আধুনিকীকরণ— এই সব ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি খেলাধুলোর উন্নয়নের জন্য একটি বড় স্টেডিয়াম তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি ৷
এই বিধানসভায় কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার ৷ তাঁর অভিযোগ, এলাকায় শিক্ষিত যুবকদের জন্য পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ নেই ৷ তাই শিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলতে চান তিনি ৷ “মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে কাজ করাই আমার লক্ষ্য,” বলেন বিজেপি প্রার্থী।
তৃণমূলের প্রকাশিত প্রার্থিতালিকা অনুযায়ী ডায়মন্ড হারবার থেকে ফের প্রার্থী হয়েছেন পান্নালাল হালদার ৷ সময়ই বলবে কে দখল নেবে ডায়মন্ড হারবারের ৷