ইডি দফতরে এবার প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার তলব এড়ানোর পর অবশেষে ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ।
Published : May 15, 2026 at 11:47 AM IST
বারাসত, 15 মে: বহুবার তলব এড়িয়ে গিয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ৷ এবার শেষমেশ শুক্রবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন মধ্যমগ্রামের এই তৃণমূল বিধায়ক ৷ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷ এই মামলায় ইতিমধ্যেই জেলে রয়েছেন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ৷ বৃহস্পতিবার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস গ্রেফতার হয়েছেন বালি পাচার দুর্নীতিকাণ্ডে ।
পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রথীন ঘোষকে একাধিকবার তলব করা হলেও, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের ব্যস্ততা দেখিয়ে তিনি হাজিরা এড়িয়ে আসছিলেন । শুক্রবার সকালে রথীন মধ্যমগ্রামের মাইকেলনগরের বাড়ি থেকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন । সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ইডির তলবে তিনি ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সিজিও কমপ্লেক্সের প্রবেশ করেছেন । সেখানে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ।
রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে ইডি গ্রেফতার করেছে । ওই মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে অতীতে পাঁচবার ইডি তলব করেছিল । প্রত্যেকবারই তিনি ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন । ভোট পর্বেও রথীনকে তলব করা হয়েছিল । কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি । অবশেষে আজ সকালে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির তলবে হাজির হয়েছেন । কিন্তু কী কারণে তাঁকে তলব করা হয়েছে, তা তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন ।