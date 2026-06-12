গ্রেফতারির আশঙ্কা, হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর
বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ নির্বাচনে পরাজয়ের পর তোলাবাজি থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট চালানোর মতো অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷
Published : June 12, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: গ্রেফতারির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন তাঁর আইনজীবী। আদালত সুত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 17 জুন এই মামলা শুনানি হতে পারে । রাজ্যের এই প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে বউবাজার থানায়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছেন তিনি ৷
বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রীর নামে সিঙ্গুরে কৃষি জমির চরিত্র বদল না-করে বাগানবাড়ি ও সুইমিং পুল নির্মান করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। এবার প্রতারণা অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর থেকে গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইন্দ্রনীল ৷ তৃণমূলের রাজনৈতিক সমীকরণে তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হত ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই একের পর এক তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টরা। বিষয়টি শুধু জনরোষেই আটকে নেই ৷ নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় দায়ের হচ্ছে অভিযোগ। পুলিশ সেই অভিযোগে দ্রুত পদক্ষেপও করছে। অনেকে গ্রেফতারও হয়েছেন ৷ তালিকায় তৃণমূলের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে প্রাক্তন বিধায়করা আছেন ৷ শুধু তাই নয়, ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন মমতার আমলের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ৷ ইন্দ্রনীল ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এবার তিনিও আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ৷
ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ইউনেসকোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে ভিআইপি টিকিট বিক্রির পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ৷ এই মর্মে ইন্দ্রনীলের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় বৌবাজার থানায় ৷ অভিযোগে দাবি করা হয়, ইউনেসকোর স্বীকৃতির নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে একটি অবৈধ বাণিজ্যিক চক্র পরিচালনা করা হচ্ছিল। কলকাতা পুলিশের কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বউবাজার থানার কাছে বিস্তারিত অভিযোগ জমা দেয় আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা মেঘদূত ফাউন্ডেশন ।
সংস্থার কর্ণধার জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ও সগুনা মুখোপাধ্যায়রা জানান, দুর্গাপুজোর আগে বিশেষ প্রিভিউ-শো বা আগাম মণ্ডপ দর্শনের নামে উচ্চমূল্যে ভিআইপি টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ সেই বিষয়টি নিয়েই তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ এই বিষয় নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ হয়েছে । গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে হবে ৷" এবার পুলিশি পদক্ষেপের আগে আগাম জামিনের আবেদন জানালেন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷
শুধু এটি নয় ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের তালিকা নেহাত ছোট নয় ৷ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আয়োজিত জনতার দরবারে হাজির হয়ে গায়িকা ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, গানের দুনিয়ায় সিন্ডিকেট চালাতেন ইন্দ্রনীল ৷ সিনেমা এবং টেলিভিশন জগতে এই একই কাজ করার অভিযোগে ইতিমধ্য়েই গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস ৷