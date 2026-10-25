জবরদখল ! তৃণমূলত্যাগী কাউন্সিলরের বাবার অফিস, পেট্রল পাম্প বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিল ইসিএল

জবরদখল ! তৃণমূলত্যাগী কাউন্সিলরের বাবার অফিস, পেট্রল পাম্প বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিল ইসিএল
ECL Demolishes: আসানসোলের কুলটির ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকায় জুন মাসে নির্মাণগুলি খালি করার নোটিশ পাঠিয়েছিল ইসিএল । আদালতের নির্দেশ মেনেই জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি।
Published : October 25, 2026 at 4:06 PM IST
আসানসোল, 25 অক্টোবর: ইসিএল-এর জমি জবরদখল করে তৈরি করা হয়েছিল প্রাসাদোপম অফিস ও পেট্রল পাম্প। রবিবার সেই নির্মাণেই বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিল ইসিএল কর্তৃপক্ষ । আসানসোলের কুলটির ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
অভিযোগ, সদ্য তৃণমূলত্যাগী প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়ার বাবা, রোহিত নোনিয়ার নামে থাকা পেট্রোল পাম্প ও অফিসটি ইসিএল-এর জমি দখল করেই গড়ে তোলা হয়েছিল । গত জুন মাসেই এই নির্মাণগুলি খালি করার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছিল ইসিএল । এদিন আদালতের নির্দেশ মেনেই জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসিএল-এর সার্ভেয়ার অজয় চক্রবর্তী ।
অভিযানের সময় এলাকায় মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ ও সিআইএসএফ বাহিনী । বুলডোজার চালানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ, বিশেষত কয়েকজন মহিলা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন । যদিও পুলিশ ও সিআইএসএফ-এর জওয়ানরা তাঁদের সরিয়ে দিয়ে অভিযান চালিয়ে যান । একের পর এক নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । ইসিএল-এর জমিতে পেট্রল পাম্প ও ঝাঁ চকচকে অফিস নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । রোহিত নোনিয়ার নামে ওই নির্মাণগুলি খালি করার নোটিশ জারি করেছিল ইসিএল ।
অভিযোগ, পেট্রল পাম্প-এর পাশাপাশি রেল সাইডিংয়ে পরিবহণ ব্যবসার কাজকর্ম পরিচালনার জন্যও ওই অফিস ব্যবহার করা হত । এদিনের অভিযানে অফিসটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । পেট্রল পাম্পটিও জমি থেকে সরানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
একসময় বাম আমলে কুলটি পুরসভার সিপিআইএম কাউন্সিলর ছিলেন রোহিত নোনিয়া । রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি তৃণমূলে যোগ দেন । পরবর্তীকালে নিজে নির্বাচনে না দাঁড়িয়ে ছেলে সঞ্জয় নোনিয়াকে রাজনীতির ময়দানে নিয়ে আসেন । আসানসোল পুরনিগমের গত বোর্ডে জয়ী হয়ে বরো চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সঞ্জয় । পরবর্তী পুরনির্বাচনেও তিনি ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ।
তবে সম্প্রতি বাবার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কাউন্সিলর পদ ও তৃণমূল দল থেকে ইস্তফা দেন সঞ্জয় নোনিয়া । তাঁর পদত্যাগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল । ঘটনার পর থেকেই তাঁদের আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি । দুর্গাপুজোর আগে থেকেই তাঁরা গা ঢাকা দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে ।
এদিনের উচ্ছেদ অভিযান প্রসঙ্গে কুলটির বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার বলেন, “এটা স্বাভাবিক ঘটনা । তৃণমূল আমলে প্রভাব খাটিয়ে ইসিএল-এর জমিতে অফিস ও পেট্রোল পাম্প তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ও তাঁর বাবা । এখন রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ইসিএল নিজেদের জমি দখলমুক্ত করতে পেরেছে ।”
অন্যদিকে, ইসিএল-এর সার্ভেয়ার অজয় চক্রবর্তী জানান, আদালতের নির্দেশ মেনেই ইসিএল-এর জমি দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে । পেট্রোল পাম্প ও অফিস ভেঙে দেওয়ার পর এবার নোনিয়া পরিবারের অন্য নির্মাণগুলি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, শুধু পেট্রল পাম্প ও অফিস নয়, রোহিত নোনিয়ার প্রাসাদোপম বাড়ি এবং সঞ্জয় নোনিয়ার কাউন্সিলর অফিস নিয়েও জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে । তাঁদের দাবি, ওই নির্মাণগুলির ক্ষেত্রেও ইসিএল-এর জমি ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হোক । যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে ইসিএল এখনও কী পদক্ষেপ করবে, তা স্পষ্ট নয় । রবিবারের উচ্ছেদ অভিযানের পর নোনিয়া পরিবারের অন্যান্য নির্মাণ নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হবে, কুলটির রাজনৈতিক মহলে এখন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ।