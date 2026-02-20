দলীয় কার্যালয় বদলে মুদি দোকান, প্রাক্তন কাউন্সিলরের কীর্তিতে শোরগোল খড়দায়

দলীয় কার্যালয় বদলে মুদি দোকান, প্রাক্তন কাউন্সিলরের কীর্তিতে শোরগোল খড়দায়
খড়দা, 20 ফেব্রুয়ারি: ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল । এ যেন অনেকটা তেমনই । কয়েক বছর আগেও তৃণমূলের পার্টি অফিস ছিল যেখানে, সেখানেই এখন রমরমিয়ে চলছে মুদি দোকান । নেপথ্যে খোদ দলেরই প্রাক্তন কাউন্সিলর ! অভিযোগ, পার্টি অফিস দখল করে রাতারাতি তা বদলে করা হয়েছে মুদির দোকান । নিজের ব্যক্তি স্বার্থে সেই মুদি দোকান খুলে দিনের পর দিন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তাপস সিনহা । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার খড়দা বিধানসভার শান্তিনগর এলাকার ।
প্রাক্তন কাউন্সিলরের এই কীর্তিতে হতবাক দলের নেতা-কর্মী সকলেই । তাঁদের দাবি, দলীয় কার্যালয়কে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা ঠিক নয় । এতে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে । এদিকে, দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস ফেরতের দাবিতে উচ্চ নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা । যদিও, এত কিছুর পরেও নিজের দোষ স্বীকার করতে রাজি নন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা । পাল্টা এখানে দলীয় পার্টি অফিস থাকার কথা মানতে চাননি প্রাক্তন কাউন্সিলর তাপস সিনহা । তবে, সেখানে যে দলীয় কার্যালয়ই ছিল তা স্পষ্ট করে দিয়েছে পুরসভা ৷ আর হাতে গরম ইস্যু পেয়ে শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির । যা ঘিরে ভোটের আবহে সরগরম হয়ে উঠেছে পানিহাটি পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ড।
জানা গিয়েছে, 2022 সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলর ছিলেন তাপস সিনহা । দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে 2013 সালে পার্টি অফিসটি তৈরি করান তৃণমূলের তৎকালীন নেতা কাজল সিনহা । 2021 সালের নির্বাচনে খড়দা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হওয়ার পরেও নিয়মিত এই পার্টি অফিসে এসে বসতেন তিনি । আসতেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও । কিন্তু কাজল সিনহার মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল কার্যালয় । এরপর হঠাৎই সেখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে মুদিখানার দোকান । পরে, জানা যায় এর নেপথ্যে রয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তাপস সিনহা । যিনি নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে পার্টি অফিস কবজা করে মুদিখানার দোকান খুলে বসেছেন বলে অভিযোগ । যদিও প্রাক্তন কাউন্সিলরের দাবি, এখানে কোনও দলীয় কার্যালয় ছিল না ৷ উনি কাউন্সিলর থাকাকালীন সেটা ওনার ওয়ার্ড অফিস ছিল ৷
প্রাক্তন কাউন্সিলরের এহেন-কাণ্ডে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক শিবির । বিশেষ করে ভোটের আবহে এই ঘটনা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে তুলে দিয়েছে বিরোধী শিবিরের হাতে । অস্বস্তির মুখে পড়ে পানিহাটির বিধায়ক ও বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, "এটা দলীয় ব্যাপার । খড়দা বিধানসভার দলীয় নেতৃত্ব এবং বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব । এটুকু বলতে পারি, দলীয় কার্যালয়ে যাতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হতে পারে সেটা অবশ্যই দেখব । তার জন্য যা করণীয় তা করব ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির । এ নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, "খড়দা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল দলের ক্ষমতা এখন চলে গিয়েছে বহিরাগতদের হাতে । প্রয়াত বিধায়ক কাজল সিনহার পরিবারের কাউকেই সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না । গোটা রাজ্যজুড়েই শাসকদলের একই অবস্থা । প্রাক্তন কাউন্সিলর বুঝতে পেরেছেন ছাব্বিশের ভোটে আর ক্ষমতায় ফিরবে না ওঁর দল । শুধু পার্টি অফিসে বসে থাকলে তো সংসার চলবে না । করে-কর্মে তো খেতে হবে । তাই, সংসার চালাতে মুদি দোকান খুলে ব্যবসা করছেন 'কীর্তিমান' এই তৃণমূল নেতা ।"