দলীয় কার্যালয় বদলে মুদি দোকান, প্রাক্তন কাউন্সিলরের কীর্তিতে শোরগোল খড়দায়

2022 সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলর ছিলেন তাপস সিনহা । 2013 সালে পার্টি অফিসটি তৈরি করান তৃণমূলের তৎকালীন নেতা কাজল সিনহা ।

KHARDAH TMC COUNCILLOR
দলীয় কার্যালয় বদলে হয়েছে মুদি দোকান (ইটিভি ভারত)
Published : February 20, 2026 at 9:31 AM IST

খড়দা, 20 ফেব্রুয়ারি: ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল । এ যেন অনেকটা তেমনই । কয়েক বছর আগেও তৃণমূলের পার্টি অফিস ছিল যেখানে, সেখানেই এখন রমরমিয়ে চলছে মুদি দোকান । নেপথ্যে খোদ দলেরই প্রাক্তন কাউন্সিলর ! অভিযোগ, পার্টি অফিস দখল করে রাতারাতি তা বদলে করা হয়েছে মুদির দোকান । নিজের ব‍্যক্তি স্বার্থে সেই মুদি দোকান খুলে দিনের পর দিন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তাপস সিনহা । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার খড়দা বিধানসভার শান্তিনগর এলাকার ।

প্রাক্তন কাউন্সিলরের এই কীর্তিতে হতবাক দলের নেতা-কর্মী সকলেই । তাঁদের দাবি, দলীয় কার্যালয়কে ব‍্যক্তিগত স্বার্থে ব‍্যবহার করা ঠিক নয় । এতে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে । এদিকে, দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস ফেরতের দাবিতে উচ্চ নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা । যদিও, এত কিছুর পরেও নিজের দোষ স্বীকার করতে রাজি নন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা । পাল্টা এখানে দলীয় পার্টি অফিস থাকার কথা মানতে চাননি প্রাক্তন কাউন্সিলর তাপস সিনহা । তবে, সেখানে যে দলীয় কার্যালয়ই ছিল তা স্পষ্ট করে দিয়েছে পুরসভা ৷ আর হাতে গরম ইস্যু পেয়ে শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির । যা ঘিরে ভোটের আবহে সরগরম হয়ে উঠেছে পানিহাটি পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ড।

KHARDAH TMC OFFICE
মুদি দোকান হওয়ার আগে তৃণমূল কার্যালয় থাকার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, 2022 সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলর ছিলেন তাপস সিনহা । দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে 2013 সালে পার্টি অফিসটি তৈরি করান তৃণমূলের তৎকালীন নেতা কাজল সিনহা । 2021 সালের নির্বাচনে খড়দা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হওয়ার পরেও নিয়মিত এই পার্টি অফিসে এসে বসতেন তিনি । আসতেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও । কিন্তু কাজল সিনহার মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল কার্যালয় । এরপর হঠাৎই সেখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে মুদিখানার দোকান । পরে, জানা যায় এর নেপথ্যে রয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তাপস সিনহা । যিনি নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে পার্টি অফিস কবজা করে মুদিখানার দোকান খুলে বসেছেন বলে অভিযোগ । যদিও প্রাক্তন কাউন্সিলরের দাবি, এখানে কোনও দলীয় কার্যালয় ছিল না ৷ উনি কাউন্সিলর থাকাকালীন সেটা ওনার ওয়ার্ড অফিস ছিল ৷

KHARDAH TMC PARTY OFFICE CONTROVERSY
তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এখন মুদি দোকান (ইটিভি ভারত)

প্রাক্তন কাউন্সিলরের এহেন-কাণ্ডে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক শিবির । বিশেষ করে ভোটের আবহে এই ঘটনা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে তুলে দিয়েছে বিরোধী শিবিরের হাতে । অস্বস্তির মুখে পড়ে পানিহাটির বিধায়ক ও বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, "এটা দলীয় ব‍্যাপার । খড়দা বিধানসভার দলীয় নেতৃত্ব এবং বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব । এটুকু বলতে পারি, দলীয় কার্যালয়ে যাতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হতে পারে সেটা অবশ্যই দেখব । তার জন্য যা করণীয় তা করব ।"

অন‍্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির । এ নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, "খড়দা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল দলের ক্ষমতা এখন চলে গিয়েছে বহিরাগতদের হাতে । প্রয়াত বিধায়ক কাজল সিনহার পরিবারের কাউকেই সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না । গোটা রাজ‍্যজুড়েই শাসকদলের একই অবস্থা । প্রাক্তন কাউন্সিলর বুঝতে পেরেছেন ছাব্বিশের ভোটে আর ক্ষমতায় ফিরবে না ওঁর দল । শুধু পার্টি অফিসে বসে থাকলে তো সংসার চলবে না । করে-কর্মে তো খেতে হবে । তাই, সংসার চালাতে মুদি দোকান খুলে ব‍্যবসা করছেন 'কীর্তিমান' এই তৃণমূল নেতা ।"

