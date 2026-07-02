দেবরাজের 7 দিনের পুলিশি হেফাজত, ধৃতকে লক্ষ্য করে আদালত চত্বরে ছোড়া হল ডিম
তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অভিযোগে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
Published : July 2, 2026 at 7:13 PM IST
বারাসত, 2 জুলাই: বিধাননগরের প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত ৷ বৃহস্পতিবার পুলিশি ঘোরাটোপে বারাসত আদালতে তোলা হয় তাঁকে ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে 10 দিনের হেফাজতের আবেদন করা হলেও বিচারক 7 দিনের হেফাজত মঞ্জুর করেছেন ৷
এদিন আদালতে তোলার সময় উত্তেজিত জনতা তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত দেবরাজকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে থাকে ৷ পুলিশের ঘেরাটোপে থাকায় জনতার ছড়া ডিম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ বেশিরভাগ পুলিশের গাড়িতেই লাগে ৷ আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুরের বিধায়ক আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ধৃত দেবরাজকে 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইট ভার্শন' (ক্ষুদ্র সংস্কারণ) বলে মন্তব্য করেন ৷
বুধবার রাতে বিধাননগরের প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে 30 লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে বাগুইআটি থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ সেখান থেকে এদিন দুপুরে তাঁকে বারাসত কোর্টে তোলা হয় ৷ তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগ থাকায় পুলিশের আশঙ্কা ছিল দেবরাজকে ঘিরে বিক্ষোভ হতে পারে ৷
তাই বাগুইআটি থানা চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ বিধাননগর হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও দেবরাজকে ঘিরে পুলিশের নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু রেহাই মিলল না বারাসত আদালতে ৷ দুপুরে বারাসত আদালতে পুলিশের গাড়ি থেকে নামানোর সময় দেবরাজকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ উত্তেজিত জনতা তাঁকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছুড়তে শুরু করে ৷ অধিকাংশ ডিম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ জনতার ছোড়া বেশিরভাগ ডিম পুলিশের গাড়িতে লাগে। প্রিজন থেকে মাত্র 25 ফুট দূরত্বে আদালত লকআপে দেবরাজকে নিয়ে যেতে পুলিশকর্মীরা কার্যত হিমশিম খেয়ে যান ৷
দেবরাজের আইনজীবী এদিন তাঁর জামিনের আবেদন করেছিলেন ৷ শুনানির পর বিচারক দেবরাজকে সাত দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মামলায় সরকার পক্ষের কৌঁসুলি বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিধাননগরের এক প্রোমোটার বাগুইআটি থানায় তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ 30 লক্ষ টাকার দাবি করা হয়েছিল ৷ প্রোমোটার পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েও ছিলেন ৷ বিচারক দেবরাজের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৷ আদালত তাঁকে সাত দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷ দেবরাজের বিরুদ্ধে আরও একটি বড় অভিযোগ আছে ৷ তবে ওই অভিযোগের তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ তাই বিষয়টি নিয়ে এখনই কিছু বলা যাবে না ৷"
তোলাবাজি মামলায় আরেক সরকারি আইনজীবী লাবণ্য জানা বলেন, "ধৃত দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংগঠিত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে ৷ মামলাগুলি পরপর বিচারকের কাছে তুলে ধরা হবে ৷ তোলাবাজি মামলায় আগামী 18 জুলাই অভিযোগকারী অভিজিৎ সাহার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে ৷"
দেবরাজের বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজি মামলার শুনানিতে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে কৌস্তুভ বলেন, "দেবরাজ ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুধুমাত্র প্রোমোটারদের কাছ থেকে তোলাবাজি করা নয়, তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকেও তোলাবাজি করতেন ৷ পঞ্চায়েতে ভোটে দাঁড়ানোর জন্য উপরের নির্দেশে দেবরাজ জেলার তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে তোলাবাজি করতেন ৷ সেই টাকা তিনি ক্যামাক স্ট্রিটে (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়) পৌঁছে দিতেন ৷ খুব সহজ করে বললে দেবরাজ ছিলেন অভিষেক লাইট ৷ ভাইপোর ছোট সংস্করণ ৷"
প্রসঙ্গত, সঙ্গীতশিল্পী তথা তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। বিধাননগর পুরসভার অধীনস্থ কেষ্টপুরের বাসিন্দা অভিজিৎ সাহা নামে এক প্রোমোটার দেবরাজের বিরুদ্ধে বাগুইআটিতে তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
অভিযোগপত্রে তিনি লিখেছেন, 24 নম্বর ওয়ার্ডের একটি নির্মাণ কাজে বাধা দিয়ে দেবরাজ তাঁর কাছ থেকে বিপুল টাকা দাবি করেছিলেন ৷ টাকা না-দিলে ওই প্রোমোটারকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল ৷ অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধেও ৷ গ্রেফতার হতে পারেন আশঙ্কা করে দেবরাজ ও অদিতি দু'জনেই কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ৷ বাড়িতে পাঁচ মাসের শিশুসন্তান থাকায় অদিতি আদালত থেকে আগাম জামিনের রক্ষাকবচ পেয়ে যান ৷ কিন্তু দেবরাজের আগাম জামিনের আবেদন আদালত খারিজ করে দেয় ৷
আদালত তাঁর আগাম জামিন খারিজ করার পরেই দেবরাজ গা-ঢাকা দেন ৷ শেষে বুধবার রাতে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স পুরুলিয়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ দেবরাজের বিরুদ্ধে বৈধ আয়ের উৎস-বিহীন বিপুল সম্পত্তির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দেবরাজ তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করেছে ৷ তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দেবরাজ ও তাঁর স্ত্রীর বিধাননগর পুরসভা এলাকায় 19টি সম্পত্তি রয়েছে ৷ তাঁর মধ্যে তিনটিতে নাম রয়েছে অদিতির ৷ দেবরাজের সিন্ডিকেট চক্র বিধাননগর এলাকা ছাড়িয়ে বসিরহাটেও তা বিস্তৃত ৷