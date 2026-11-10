হোটেলের ভিতরেই জুয়ার আসর, গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর
Gambling in Durgapur: বিজেপি বিধায়কের দাবি, তৃণমূল আমলে একাধিক হোটেলে চন্দন জুয়ার বেআইনি কারবার চালাতেন ।
Published : November 10, 2026 at 11:50 AM IST
দুর্গাপুর, 10 নভেম্বর: হোটেলের ভিতর গোপন ডেরা তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরের ! বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা সাধারণ হোটেলের মতোই। কিন্তু অভিযোগ, সেই হোটেলের আড়ালেই রমরমিয়ে চলত জুয়ার কারবার। রাতের অন্ধকারে হত টাকার খেলা । লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ে যেত জুয়ায়।
অভিযোগ, এই গোটা কারবারের নেপথ্যে ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা দুর্গাপুর পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর চন্দন সাহা। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই হোটেলেই আচমকা হানা দিল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। পুলিশের অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়লেন চন্দন -সহ চারজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিরিঙ্গি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের নজর এড়িয়ে হোটেলের ভিতরে জুয়ার আসর চালানো হচ্ছিল। তৃণমূলের আমল থেকেই রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক হোটেলে জুয়ার ঠেক বসানোর অভিযোগ রয়েছে চন্দন সাহার বিরুদ্ধে। শুধু জুয়ার কারবারই নয়, আরও একাধিক বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার অভিযোগ তুলেছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। এর পাশাপাশি এলাকায় তোলাবাজির অভিযোগও রয়েছে চন্দনের নামে।
বিধায়কের দাবি, "চন্দন সাহার একাধিক সঙ্গী রয়েছে। তাঁদের নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের কারবার চালানো হচ্ছিল। জুয়ার আসর থেকে (প্রাক্তন) কাউন্সিলর-সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার হয়েছে। নানা ধরনের অবৈধ কাজকর্মের মাধ্যমে বিপুল টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন প্রাক্তন এই (প্রাক্তন) কাউন্সিলর। রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে দিনের পর দিন এই ধরনের কারবার চালানো হয়েছে তা জানতে চাইছে সাধারণ মানুষ। কত টাকার সম্পত্তি করেছেন তা খতিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। যদিও পুলিশের ভূমিকায় আমরা খুশি।"
অন্যদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুর্গাপুরের এক পুলিশ কর্তা বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই হোটেলে জুয়া খেলার আসরে হানা দিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে পাঁচজনকে। আজ তাদেরকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। যদিও বেলার দিকে চন্দনকে আদালতে পেশ করার সময় তিনি দাবি করেন, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ।