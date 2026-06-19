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ডবল ইঞ্জিন সরকার ভালো কাজ করছে, বঙ্গের মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে: লিয়েন্ডার পেজ

'আমি বলেছিলাম, রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার এলে ভালো হবে। এখন রাজ্যবাসী খুশি। তাঁদের মুখেও চওড়া হাসি ৷' ম্যারাথন অনুষ্ঠানে এসে এমনই দাবি, লিয়েন্ডার পেজের ৷

LEANDER PAES ON BJP BENGAL GOVT
ম্যারাথন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 6:11 PM IST

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কলকাতা, 19 জুন: কলকাতা কর্পোরেশন আয়োজিত ম্যারাথনে অংশ নিলেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ ৷ শুক্রবারের এই অনুষ্ঠানে লিয়েন্ডারের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষরাও ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লিয়েন্ডার বলেন, "আমি বলেছিলাম, রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার এলে ভালো হবে। এখন রাজ্যবাসী খুশি। তাঁদের মুখেও চওড়া হাসি ফুটেছে ৷"

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে সম্প্রতি তিনি রাজ্য বিধানসভাতেও গিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে জল্পনাও বিজেপির তরফ তৈরি হয়েছে যে, কিংবদন্তি টেনিস তারকা রাজ্যসভায় যেতে পারেন ৷ এমনই আবহে রাজ্য়ের বিজেপি সরকারের কাজের প্রশংসা করলেন টেনিস তারকা ৷

ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রশংসায় লিয়েন্ডার (ইটিভি ভারত)

এদিন লিয়েন্ডার রীতিমতো আপ্লুত হয়ে ওঠেন ম্যারাথন কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে পেরে। তাঁর বক্তব্যেও সেটাই উঠে এসেছে। লিয়েন্ডার বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমরা ম্যারাথনে দৌড়াচ্ছি । প্রচুর মানুষজন এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পা-মিলিয়েছেন এই দৌড়ে। আমি মুগ্ধ যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এত ফিট। সপ্তাহ শেষে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (21 জুন)। আমাদের দেশের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় আসছেন।"

টেনিস তারকার আরও সংযোজন, "মোদিজি সেদিন আমাদের সঙ্গে রেড রোডে দিনটি পালন করবেন। যোগ দিবসের মধ্যে একটি বার্তা আছে ৷ তা হল প্রত্যেকের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং উৎকৃষ্ট মানের জীবন। যোগাসন, ধ্যান এবং খেলাধুলো এই তিনটি বিষয় মানুষের জীবনকে উৎকৃষ্ট করে তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ক্ষমতা আমাদের ভিতরেই আছে। তাকে বাইরে আনতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আবেগ বা স্নায়ুগত স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এগুলি প্রয়োজন। আর দেশের মানুষকে ভালো রাখতে সেই পথেই হাঁটছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য দেশের ক্রীড়াক্ষেত্র ও দেশকে বিকশিত করা। সেটা শুরুই হয় উৎকৃষ্ট মানের জীবনযাপন থেকে।
12 বছর পর এই রাজ্যে এমন একটি কর্মসূচি পালন হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়া উৎসবের আকার নিয়েছে এই কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করতে আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রীর আসাটা একটা বড় বিষয়। কলকাতার বুকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে যোগ দিবসের কর্মসূচিতে একটা আলাদাই অনুভূতি। আমি এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, দেশের জন্য খেলেছি। খুব ভালো লাগছে এরকম একটা কর্মসূচি পালনে দেশের প্রধানমন্ত্রী আসছেন। রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারী সরকার এবং কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী...ডবল ইঞ্জিন সরকার। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে মানুষের চেহারায় উজ্জ্বলতা আসবে তাদের মুখে হাসি ফুটবে। মনে খুশি আসবে। এখন সেটাই হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন লিয়েন্ডার। তবে রাজনীতিতে তাঁর পথচলা নতুন নয়। এর আগে গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে সেই অধ্যায়ের ইতি টেনে বিজেপির হয়ে নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করেন দেশের অন্যতম সফল টেনিস তারকা।

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