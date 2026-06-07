অশোক ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে শঙ্কর, খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রীও
লিখতে লিখতেই লুটিয়ে পড়েন প্রবীণ বাম নেতা ৷ বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন ।
Published : June 7, 2026 at 1:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 জুন: শনিবার রাতের একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় আহত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা প্রবীণ বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য । পরিবার সূত্রের খবর, রাতে বাড়িতে বসে কিছু লিখছিলেন তিনি । সেই সময় আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান । গুরুতর চোট লাগে মাথায় । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ে যাওয়ার ফলে মাথা ফেটে যায় অশোকবাবুর । হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁর মাথায় ছ'টি সেলাই করেন । পাশাপাশি সিটি স্ক্যানও করা হয়েছে । হাসপাতাল সূত্রের দাবি, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন । এমআরআই রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন চিকিৎসকরা ।
প্রবীণ নেতার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলেও উদ্বেগ তৈরি হয় । রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রবীণ বামনেতাকে দেখতে হাসপাতালে যান রাজ্যের মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । সেখানেই তাঁর মাধ্যমে ফোনে অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সূত্রের খবর, ফোনালাপে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন । অশোকবাবুও জানান, সিটি স্ক্যান সম্পন্ন হয়েছে এবং এমআরআই রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন চিকিৎসকরা । মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেন ।
শুধু অসুস্থতার খোঁজখবরই নয়, আসন্ন উত্তরবঙ্গ সফর নিয়েও দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । চলতি মাসের 16 বা 17 জুন মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের সম্ভাবনা রয়েছে । শিলিগুড়ি হয়ে তাঁর কার্শিয়াং যাওয়ার কথা । সেই সফরের প্রসঙ্গও উঠে আসে কথোপকথনে ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের ছবি ধরা পড়ে এই ঘটনায় । অশোক ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাঁর বাবা শিশির অধিকারীর শারীরিক অবস্থার খোঁজও নেন । হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে অশোকবাবুর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে । বিশেষ করে শিশির অধিকারীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক । তাই মুখ্যমন্ত্রী যেমন তাঁর খোঁজ নিয়েছেন, তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর বাবার খোঁজ নিয়েছেন ।"
অনেকের মতে, বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যেও এই মানবিক মুহূর্তই রবিবারের শিলিগুড়িতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করল । আপাতত চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে বিশ্রামেই থাকছেন প্রবীণ বাম নেতা ।