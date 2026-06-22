মেসির টিমের অভিযোগে আরও বিপাকে ! প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে থানায় অরূপ

মেসির টিমের অভিযোগে আরও বিপাকে ! প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে থানায় অরূপ
মেসি-কাণ্ডে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে এলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷
Published : June 22, 2026 at 3:47 PM IST
বিধাননগর, 22 জুন: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ও টিকিট কালোবাজারি সংক্রান্ত মামলায় আবারও থানায় হাজিরা দিলেন অরূপ বিশ্বাস । সাদা গাড়ি করে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ সোমবার প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন তিনি ।
মূলত গত 18 জুন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দীর্ঘ টালবাহানা ও তিনবার সমন এড়ানোর পর প্রথম দফায় থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস । সেদিন প্রায় তিন ঘণ্টা 15 মিনিট তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ তারপর তদন্তকারীরা তাঁকে 22 জুন আবারও প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন । সেই অনুযায়ী এদিন তিনি বিধাননগর দক্ষিণ থানায় ফের হাজিরা দিতে আসেন ৷
আর্জেন্তিনার ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসির 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ ওঠে । অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত অভিযোগ করেন, ইভেন্টের প্রায় 70 হাজার টিকিটের মধ্যে প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক 22 হাজার টিকিট নিজের অধীনে নিয়েছিলেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী এবং সেগুলি চড়া দামে বাইরে বিক্রি করা হয়েছিল । এই সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জালিয়াতি ও হুমকির মামলা দায়ের হয় ।
তদন্তে বড় মোড় আসে, যখন মেসির অফিশিয়াল টিমের পক্ষ থেকে বিধাননগর পুলিশের কাছে একটি ইমেল পাঠানো হয় । তাতে অভিযোগ করা হয়, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর কিছু নিকটাত্মীয় অননুমোদিতভাবে মাঠে নেমে মেসির খুব কাছাকাছি চলে যান ও সুরক্ষাবলয় লঙ্ঘন করেন, যা এই বিশ্বখ্যাত ফুটবল তারকার সুরক্ষায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার হাজিরার সময় অরূপ বিশ্বাসকে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঠে প্রবেশের বৈধ পাশ এবং নথিপত্রের প্রামাণ্য দলিল নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল । কলকাতা হাইকোর্ট অরূপ বিশ্বাসকে আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত কোনওরকম দমনমূলক পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিলেও, তদন্তে পুলিশকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে । প্রথম দফার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে প্রাক্তন মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "তদন্তাধীন বিষয় নিয়ে আমি বাইরে কিছু বলব না । যা বলার তা আদালতেই বলব । তবে সত্যের জয় হবেই ।" এদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেন কি না সেদিকে নজর থাকবে সকলের ৷