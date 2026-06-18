ETV Bharat / state

চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা, আগাম জামিনের আবেদন মানস ভুঁইয়ার

এক ব্যক্তির অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার নামে 5 লক্ষ টাকা নিয়েছেন মন্ত্রী। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন মানস ভুঁইয়া ৷

Manas Bhunia
আগাম জামিনের আবেদন মানস ভুঁইয়ার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সবং, 18 জুন: এবার টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল সবং এর প্রাক্তন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়ার নামে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রী ৷

সবং-এর এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার নামে 5 লক্ষ টাকা নিয়েছেন মন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীরা। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকাজুড়ে। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে মানস ভুঁইয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 56 বছরের রাজনৈতিক জীবনে কোনও দুর্নীতি করেননি। এই ঘটনায় FIR দায়ের হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়ার নামে।

Manas Bhunia
মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে সবং থানায় লিখিত অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি তিনি এক সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলেন, শুভেন্দু জেলার ছেলে, ভালো ছেলে। সেই সঙ্গে তৃণমূলের পদ থেকে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার সেই মন্ত্রীর নামেই চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠল।

সবং-এ এক দম্পতি অভিযোগ করেছেন যে তার স্ত্রীকে একটি সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে পাঁচ লক্ষ টাকা নেন মন্ত্রী নিজে এবং তার দু-একজন সাঙ্গপাঙ্গরা। কিছুদিন চাকরি করে টাকা ও পান সেই সংস্থা থেকে। এরপর কোনও কারণ ছাড়াই তাঁকে সংস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয়, যার ফলে ক্ষুব্ধ হন এই দম্পতি।

Manas Bhunia
মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে FIR (ইটিভি ভারত)

অভিযোগকারী ব্যক্তি এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই তার স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য দায়ী করেন মানস ভুঁইয়াকে। এরপর পালা বদলের পর গত 10 জুন সবং বিধানসভা এলাকার বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বাসিন্দা প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সবং থানার দ্বারস্থ হন এবং লিখিত অভিযোগ করেন, যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলাজুড়ে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 318(4) এবং 61(2) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, এর পরই চাকরির বিনিময়ে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া আগাম জামিনের জন্য জেলা আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। এই মামলার শুনানি 18 জুন হবে।

  1. বিজেপিতে ঢোকার দরজা বন্ধ, মানস-জল্পনায় স্পষ্ট বার্তা দিলীপের
  2. সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়াতে মমতাকে চিঠি, তৃণমূল ছাড়লেন মানস

TAGGED:

MANAS RANJAN BHUNIA
ANTICIPATORY BAIL APPEAL
CASH FOR JOB SCAM
MANAS BHUNIA ANTICIPATORY BAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.