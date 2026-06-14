বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকলেই ধবধবে সাদা ! তৃণমূলের বিদ্রোহীদের তীব্র আক্রমণ জহরের

বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকলেই ধবধবে সাদা ! তৃণমূলের বিদ্রোহীদের তীব্র আক্রমণ জহরের
দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরজি কর পরবর্তী সময়ে তৃণমূল ছেড়েছিলেন জহর ৷ এবার তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের কটাক্ষ করলেন এই প্রাক্তন আমলা ৷
Published : June 14, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর ঘাসফুল শিবিরে আছড়ে পড়েছে বিদ্রোহ ৷ দলত্যাগের প্রবল স্রোত বইছে। বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসা তৃণমূলের বহু বিধায়ক এবং লোকসভার সাংসদরা দলের বিরুদ্ধে গিয়ে পৃথক ব্লক তৈরি করতে তৎপর । এই রাজনৈতিক ডামাডোলে 'বিদ্রোহী' জনপ্রতিনিধিদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার।
তাঁর মতে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে বা আইনি রক্ষাকবচ পাওয়ার লোভেই জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের আদর্শের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে আপস করছেন। তাঁর কটাক্ষ, বিজেপি এমন এক ওয়াশিং মেশিন যেখানে প্রবেশ করলেই অতীতের সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় ৷
যেসব বিধায়ক রাতারাতি তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরের দিকে ঝুঁকছেন তাঁদের উদ্দেশে সরাসরি ইস্তফার চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন জহরবাবু। তাঁর বক্তব্য, এই জনপ্রতিনিধিরা তৃণমূল-বিরোধী প্রবল হাওয়ার মধ্যেও ঘাসফুলের টিকিটে জিতেছিলেন। বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জন্যই তাঁদের নির্বাচিত করেছেন ভোটাররা।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনারা যদি বিজেপির সঙ্গে যেতে চান বা বাইরে থেকে সমর্থন করতে চান তাহলে অবশ্যই করুন—কিন্তু আগে ইস্তফা দিন।" আজীবন তাদের আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করা নেতারা কীভাবে সেই গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, তা নিয়ে বিস্ময়ও প্রকাশ করেছেন জহর। তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতাদের ভূমিকাও তাঁকে আলাদা করে ভাবাচ্ছে ৷
নির্বাচনের আগে দুর্নীতির সঙ্গে আপস না-করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপি কীভাবে তৃণমূলের অভিযুক্ত নেতা-নেত্রীদের দলে নিচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এই প্রাক্তন আমলা। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আইনি পদক্ষেপ থেকে বাঁচতে এবং এলাকার বাসিন্দাদের বিপদে ফেলে নিজেদের বেআইনি কার্যকলাপ রক্ষা করতেই যে এই বিধায়করা দল বদলাচ্ছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।
দিল্লিতে তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে জহরের বক্তব্য, লোকসভায় নরেন্দ্র মোদির সরকারের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নেই ৷ প্রধানমন্ত্রীকে এনডিএ-র শরিকদের উপর নির্ভর করে সরকার চালাতে হচ্ছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের 21 জন সাংসদকে বিজেপির দিকে টানার চেষ্টা করছেন। এই সাংসদরা বিজেপিতে যোগ দিলে শাসক শিবিরের অস্বস্তি অনেকটাই কাটবে।
রাজ্যসভার অঙ্কেও বিজেপি কীভাবে ফায়দা লুটতে চাইছে, তা বিস্তারিত পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়েছেন প্রাক্তন এই সাংসদ। সংসদের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে মোদি সরকারের দরকার 123টি আসন ৷ কয়েক দিন আগে পর্যন্ত তাদের হাতে ছিল 107 জন সাংসদ। আপের রাঘব চাড্ডা-সহ আরও সাত জনকে নিজেদের দিকে টেনে বিজেপি ইতিমধ্যেই 114-তে পৌঁছেছে। এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়াতে চায় গেরুয়া শিবির ৷
তাঁর কথায়, "এই কারণেই তৃণমূলের 13 জন রাজ্যসভা সাংসদের উপর বিজেপির এত নজর।" ইতিমধ্যেই রাজ্য়সভার 3 সাংসদ পদত্যাগ করেছেন। বিধানসভায় বিজেপির 208টি আসনের সঙ্গে তৃণমূলের 64 জন বিদ্রোহী বিধায়ককে একত্রে নিয়ে হিসেব কষলে, খালি হওয়া ওই তিনটি আসন যে সরাসরি বিজেপির ঝুলিতেই যাবে তা নিশ্চিত। রাজ্যসভার বাকি 10 তৃণমূল সাংসদকে ‘হারাধনের সন্তান’ আখ্যা দিয়ে জহর সরকার বলেন, "দেখি ক’জন কী করেন বা কোন সেটিংয়ের অংশ হন।" দলের দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় শাসকদলে যোগদানের প্রবণতাকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "আসলে নতুন বাস্তবিক সত্য এটা যে, শুধু একবার বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকলেই সবাই ধপধপে সাদা হয়ে যায়।"