প্রয়াত টুটু বসু, অভিভাবক হারাল মোহনবাগান

প্রয়াত টুটু বসু, অভিভাবক হারাল মোহনবাগান
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সোমবার । চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই প্রয়াত হলেন স্বপনসাধন বসু ।
Published : May 13, 2026 at 2:08 AM IST
কলকাতা, 13 মে: প্রয়াত স্বপনসাধন বসু। মঙ্গলবার রাতে তাঁর জীবনাবসান হয়। ঠিক একদিন অগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি । বয়স হয়েছিল 78 বছর । পরিবারের তরফে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে । কলকাতা ময়দান থেকে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র অথবা সংসদ-সর্বত্রই অবাধ বিচরণ ছিল বর্ণময় চরিত্রের অধিকারী স্বপনসাধন বসুর । তাঁকে টুটু বসু নামেই চিনত আট থেকে আশি । তাঁর মৃত্যুতে সমাজের সর্বস্তরে শোকের ছায়ার নেমে এসেছে।
সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের এই প্রাক্তন সভাপতি । তখনই তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রথম থেকেই তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা জানান, সেই তখন থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি টুটুবাবুর। অবস্থা ছিল অতি সঙ্কটজনক। শেষমেশ চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হলেন রাজ্য়সভার এই প্রাক্তন সাংসদ ।
টুটুবাবু ছিলেন মোহনবাগানের অভিভাবক। সমর্থকরাও তাঁকে অভিভাবকের মতোই শ্রদ্ধা করতেন । 1991 সাল থেকে প্রায় তিন দশক প্রত্যক্ষভাবে মোহনবাগান ক্লাব প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টুটুবাবু। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। মোহনবাগানকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বুধবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব ।
নয়ের দশকে কলকাতা ময়দানের নামী ফুটবলারদের দলবদল নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যায় প্রায়। ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডান ক্লাব থেকে তারকা ফুটবলারদের মোহনবাগানে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ব়ড় ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি । মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কৃশানু দে-র মতো লালহলুদের ঘরের ছেলেদের যে কায়দায় টুটু বসু মোহনবাগনে নিয়ে এসেছিলেন তা হার মানাতে পারে যে কোনও বলি-থ্রিলারকে ।
ময়দানকে যাঁরা চেনেন তাঁদের অনেকেই মনে করেন মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন টুটু । 1991 সালে ক্লাব প্রশাসনে যোগ দেওয়ার পর প্রথম চার বছর ছিলেন সচিব পদে । 1995 সাল থেকে একটানা 2018 সাল পর্যন্ত ছিলেন সভাপতির দায়িত্বে । ওই বছরই আবারও সচিব পদে নির্বাচিত হন টুটু। দায়িত্ব সামলেছিলেন বছর দুয়েক। এরপর প্রথমে 2020 সাল থেকে 2022 এবং তারপর 2022 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত- দু’দফায় ফের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত বছর মোহনবাগানের নির্বাচনের আগে তিনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন । এবার সেই মোহনবাগন অন্ত প্রাণ মানুষটি বিদায় নিলেন চিরতরে ।