জল্পনাই সত্যি হল, কালীঘাট ছেড়ে বিধানসভায় ঋতব্রতর হাত ধরলেন তাপস চট্টোপাধ্যায়

জল্পনাই সত্যি হল, কালীঘাট ছেড়ে বিধানসভায় ঋতব্রতর হাত ধরলেন তাপস চট্টোপাধ্যায়
দলবদলের কারণ হিসেবে দীর্ঘদিনের অপমান এবং দলে ব্যক্তিকেন্দ্রীক রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়।
Published : July 17, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা ছিল। কালীঘাট শিবির ছাড়তে চলেছেন রাজারহাট নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ও। সব জল্পনাকে সত্যি প্রমাণ করে শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ বিধানসভায় এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তাপস চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনের বঞ্চনা এবং দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ উগরে দিয়ে এদিন বিদ্রোহী বিধায়কদের রাজনৈতিক মঞ্চে যোগদানের কথা কার্যত স্পষ্ট করে দিলেন রাজারহাটের এই দাপুটে নেতা। তাঁর সঙ্গে এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন বনগাঁর প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসও।
দলবদলের কারণ হিসেবে দীর্ঘদিনের অপমান এবং দলে ব্যক্তিকেন্দ্রীক রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়। অভিমানী তাপস বলেন, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও কথা বলতে গেলে অন্যের মাধ্যমে বলতে হত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করলে সে ফোন ধরবে না, আমাদের এখানকার একজন নেতাকে দিয়ে এপ্রুভ করাতে হতো তারপর কথা বলতে হতো।"
রাজারহাটে দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে জনপ্রতিনিধিত্ব করেছেন তাপস। তাঁর কথায়, "আমি রাজারহাটে বলতে পারেন 49 বছর রাজনীতি করেছি, 44 বছর জনপ্রতিনিধিত্ব করেছি। একেবারে পঞ্চায়েত সদস্য থেকে প্রধান, পুরসভার চেয়ারম্যান, তারপর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, বিধায়কও হয়েছি ৷ কখনও দায়িত্বে অবহেলা করিনি। এমনকী বিধায়ক থাকাকালীন একদিনও আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।"
রাত-দিন এক করে কাজ করার পরেও দলের অন্দরে প্রাপ্য সম্মান না পাওয়ার আক্ষেপ ঝরে পড়েছে তাঁর গলায়। দলে অপমানিত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যে কোনও সিদ্ধান্ত অন্য কারও মাধ্যমে যেতে হতো, এতে খুব অপমানিত বোধ করতাম।"
এদিন ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক-এর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "এতদিন ধরে রাজনীতি করছি, আইপ্যাক (I-PAC) বলে একটি সংস্থা- তারা ঠিক করে দেবেন এখানে আমি নির্বাচনে লড়াই করতে পারব না ! এখানে আমার মেয়েকেই দিতে হবে, অমুককে করতে হবে প্রার্থী, এসব মানা যায় না ৷"
নিচুতলার কর্মীদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে তাপস বলেন, "নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকে। হেরে গেলেও কালেক্টিভ ডিসিশন নিয়ে এগোতে হয়। কর্মীদের পাশে থাকতে হয়। নির্বাচনের পর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটছে, মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যেন কেউ নেই।"
এদিন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দলের মধ্যে আলোচনার কোনও পরিসর নেই বলেই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাঁর। তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "যেখানে ব্যক্তি ধরে দলে থাকতে হয়, সেখানে তো সেই দলের ভবিষ্যৎ থাকে না। কালেক্টিভ আলোচনা না হলে তার ভবিষ্যৎ কখনও থাকে না।"
এদিন তাপস চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও বিশ্বজিৎ দাস ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। উভয়কে স্বাগত জানিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে এখানে কোনও 'আমি' নেই, গোটাই কালেক্টিভ। এটা একটা কালেক্টিভের লড়াই, ইন্ডিভিজুয়াল কাল্টের বিরুদ্ধে লড়াই।"
তৃণমূলের বিরুদ্ধে বড়সড় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ঋতব্রত এদিন প্রশ্ন তোলেন, "তৃণমূল স্তরের কর্মীরা যখন আক্রান্ত, আমরা তো এটা জানতে চেয়েছি, দলীয় ফান্ডের বার্ষিক যে বিপুল পরিমাণ সুদ আসে, সেই সুদ কার জন্যে খরচ হচ্ছে ? সেটা কি অগস্তার জন্য খরচ হয়ে যাচ্ছে ? সেটা কি ক্যারিবিয়ানে চলে যাচ্ছে ? গ্রাউন্ড লেভেলের তৃণমূল কর্মীরা, তাদের পাশে, তাদের জন্যে পার্টির ফান্ড ব্যবহার হয়েছে কি না আমরা জানতে চাই।"
তিনি বলছেন তাদের শিবিরের মাথায় অর্থাৎ দায়িত্বে থাকছেন নেতা অরূপ রায় এবং বিপ্লব মিত্রের মতো প্রবীণ নেতারা। ঋতব্রতের কথায়, "বিপ্লবদা, অরূপদা—এরা যেহেতু সিনিয়ার আমাদের অভিভাবক, তারাও ধরুন মনিটরিং করছেন গোটা ব্যাপারটা।" কালীঘাট শিবিরে দলত্যাগী দুই নেতাই যেহেতু দুই সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের দায়িত্ব কি হবে? এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি জানিয়েছেন, আগামীকাল দল যৌথভাবে বসে তাদের কি দায়িত্ব দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।