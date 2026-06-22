7 কোটির লেনদেন ! কয়লা পাচার-কাণ্ডে ইডির নজরে প্রাক্তন ওসি ও তাঁর স্ত্রী

7 কোটির লেনদেন ! কয়লা পাচার-কাণ্ডে ইডির নজরে প্রাক্তন ওসি ও তাঁর স্ত্রী
কয়লা পাচার-কাণ্ডে বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের পাশাপাশি ইডির আতসকাচের তলায় একাধিক কয়লা মাফিয়াও ৷
Published : June 22, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: কয়লা পাচার-কাণ্ডের তদন্তে এবার আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । গত সপ্তাহেই আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে প্রায় সাত কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে । তদন্তকারীদের দাবি, এই বিপুল অর্থের উৎস এবং লেনদেনের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এর কোনও উৎস পাওয়া যাচ্ছে না বলে ইডি সূত্রে খবর ।
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়মিত কোটি কোটি টাকা পৌঁছত মনোরঞ্জন মণ্ডলের একাধিক অ্যাকাউন্টে । এলাকায় 'গুন্ডা ট্যাক্স' ও 'প্রোটেকশন মানি'-র একটি অংশও তাঁর কাছে যেত । শুধু প্রাক্তন ওসি নন, তদন্তের আওতায় এখন এসেছেন তাঁর স্ত্রীও । কারণ, সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে তাঁর অ্যাকাউন্টের যোগসূত্র খতিয়ে দেখছে ইডি । তদন্তে উঠে এসেছে, বিভিন্ন সময়ে 50 লক্ষ টাকা, আবার কখনও 25 লক্ষ টাকার মতো বড় অঙ্কের অর্থ জমা পড়েছে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির দাবি, চিন্ময় মণ্ডল নামে এক অভিযুক্ত কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রও মিলেছে । তদন্তকারীদের হাতে এমন কিছু বার্তা এসেছে, যেখানে টাকার লেনদেন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল বলে দাবি । অভিযোগ, ওই পুলিশ আধিকারিক একাধিক কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন ।
ইডির অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে কয়লা পাচার চক্রকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন মনোরঞ্জন মণ্ডল । সেই টাকা কখনও গাড়ি চালক, পাশাপাশি আবার কখনও এই অর্থের একটি অংশ হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছিল বলেও সন্দেহ তদন্তকারীদের । সেই কারণেই আর্থিক লেনদেনের প্রতিটি স্তর খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের মতে, মামলার আর্থিক দিকটি যত সামনে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এই চক্রে একাধিক ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা থাকতে পারে । ফলে প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর আর্থিক লেনদেনও এখন ইডির আতসকাচের তলায় । আগামিদিনে তদন্তে আরও বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
উল্লেখ্য, কয়লা পাচার-কাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির নজরে ছিল বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল ৷ গত সপ্তাহে তাঁকে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয় ৷ সেই মতো তিনি হাজিরা দিতে যান ৷ তাঁর বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলায় তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি ৷ তবে শুধু মনোরঞ্জন মণ্ডল নন, রাজ্যের একাধিক পুলিশ আধিকারিকরাও ইতিমধ্যে ইডির নজরে এসেছে ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, 2011 সাল থেকে মুর্শিদাবাদ, রানিগঞ্জ, আসানসোল, বীরভূম থেকে বাঁকুড়ার মতো জায়গায় ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা নিচু থেকে উপর মহলের পুলিশ কর্মীদের সিংহভাগ, তৎকালীন একাধিক কয়লা মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ৷ যখন বেআইনি কয়লা বোঝাই ট্রাকগুলি রাজ্য ও জাতীয় সড়ক হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেত, সেইসময় 'প্রোটেকশন মানি' মারফত মোটা অঙ্ক কমিশনের বিনিময়ে সেই পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে গাড়িগুলিতে গন্তব্যস্থলে পৌছে দিতেন তাঁরা ৷ এই টাকার লভাংশ কোন কোন প্রভাবশালী থেকে শুরু করে পুলিশ আধিকারিকদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে, এখন তাই খুঁজে বের করার কাজ করছে ইডি ৷