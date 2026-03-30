তৃণমূল ছেড়ে অর্জুনের হাত ধরে আবারও বিজেপির পথে সুনীল
মঞ্জু বসুর পর দলের প্রতি মোহভঙ্গ হল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিংয়ের। অর্জুনের হাত ধরে ফের যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। ভোটের মুখে অস্বস্তি বাড়ল শাসক শিবিরের।
Published : March 30, 2026 at 8:34 PM IST
ব্যারাকপুর, 30 মার্চ: ভোটের মুখে আবারও ধাক্কা শাসক শিবিরে ! মঞ্জু বসুর পর এবার দলের প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে তৃণমূল ছাড়লেন নোয়াপাড়া বিধানসভার আরও এক প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং। সোমবার তিনি তাঁর পুরনো দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন ৷
প্রাক্তন সাংসদ ও আত্মীয় অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে ফের তিনি যোগ দিতে চলেছেন বিজেপিতে । শুধু তাই নয়, নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হয়ে তিনি দাপটের সঙ্গে ভোটের প্রচারে নামবেন বলেও এদিন স্পষ্ট করে দেন সুনীল সিং ৷
তাঁর দাবি, "যে দলে বিশ্বাস নেই, সেই দলে থেকে কী লাভ ? চার বছর আমাকে ওয়েটিংয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ দলের কোনও কাজে সেভাবে লাগানো হয়নি ৷ গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে দলের ভিতরেই ৷ বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি ৷ তাই, দল ছাড়তে বাধ্য হলাম।" যদিও সুনীল সিংয়ের এই দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক শিবির।
সুনীল সিং সম্পর্কে অর্জুন সিংয়ের ভগ্নিপতি ৷ তিনি দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷ 1995 সালে নির্দল হয়ে ভোটে লড়ে প্রথম কাউন্সিলার হয়েছিলেন সুনীল ৷ এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি নোয়াপাড়ার এই দাপুটে নেতাকে ৷ তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারও ঝকঝকে ৷ 25 বছর কাউন্সিলার, তৃণমূলের টিকিটে নোয়াপাড়া থেকে জিতে একবার বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ এছাড়া গারুলিয়া পুরসভার তিনবারের চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি ৷
2019 সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন সুনীল সিং। 2021 বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেবার জিততে পারেননি । তাঁকে হারিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রে জেতেন তৃণমূলের মঞ্জু বসু ৷ এরপর 2022 সালে আবারও সুনীল তাঁর পুরনো দল তৃণমূলে ফেরেন।কিন্তু,চার বছরও কাটল না। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের মুখে ফের ফুলবদল করলেন তিনি। যা নিঃসন্দেহে অস্বস্তি বাড়াবে শাসকদলকে।
ভোটের মুখে কেন তিনি দল ছাড়তে বাধ্য হলেন এদিন তার ব্যাখাও দিয়েছেন সুনীল সিং ৷ তিনি বলেন, "2022 দল আমাকে যোগদান করিয়েছিল ৷ আমি কোনও কাউন্সিলর পদের জন্য লড়াই করিনি ৷ তার পরেও টানা চার বছর কোনও কাজে না-লাগিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ কারণ, একটাই অর্জুন সিং আমার আত্মীয় ৷ ছেলে-বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক পার্থক্য থাকতেই পারে ৷ আর অর্জুন সিং তো আমার অনেক দূরের আত্মীয় ৷ তা সত্ত্বেও যদি দল বিশ্বাস না-করে তাহলে এই দলে এক মিনিটও থাকা উচিত নয় ৷"
এর পরেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন তৃণমূলের দলত্যাগী এই নেতা ৷ তাঁর কথায়, "ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে ৷ চার ঘণ্টা আগে কনফার্ম হবে ৷ আপনাদের জানিয়ে দেব ৷ তবে, আজ থেকেই আমি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দিলাম ৷" বিজেপিতে যোগদানের কথা সরাসরি না বললেও সুনীল যে পদ্মশিবিরে নাম লেখাচ্ছেন তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন !
নোয়াপাড়ায় তৃণমূল এবার টিকিট দিয়েছে ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে ৷ সেখান থেকে তাঁকে প্রার্থী করায় বেশ কিছুদিন ধরেই প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং ৷ অসন্তুষ্ট এই নেতার মানভঞ্জন ভাঙাতে শেষে নোয়াপাড়া বিধানসভার নির্বাচন কমিটির কনভেনার করা হয় ৷ তারই মধ্যে গত শুক্রবার নোয়াপাড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অর্জুনের পাশে দেখা যায় সুনীলকে ৷ তাঁর এই উপস্থিতি ঘিরে তখন থেকেই সুনীলের বিজেপিমুখী হওয়ার জল্পনা বাড়ছিল ৷ শেষ পর্যন্ত সেই জল্পনায় সত্যি হল ৷
এদিকে, দলের নির্বাচন কমিটিতে রাখা নিয়ে সুনীল সিং অবশ্য দাবি করেন, "ইলেকশন কমিটিতে কেন তাঁকে রাখা হল, সেটা তৃণমূলের ব্যাপার ৷ ওরা বলেছিল, নোয়াপাড়া বিধানসভায় আমাকে নির্বাচন কমিটির কনভেনার করা হচ্ছে ৷ গারুলিয়া পুরসভার কনভেনার করবেও বলেছিল। আমি তখনই বলি, আমি এতে রাজি নই। কারণ, আমার তো 2022 থেকে 2026 পর্যন্ত কোনও কাউন্সিলারের সঙ্গে কথাই হয়নি। আমি কি করব কনভেনার হয়ে ? রাজনীতিতে থেকেই আমি মানুষের হয়ে কাজ করতে চাই ।" বাংলায় এবার বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসবে বলেও দাবি করেছেন শাসকদলের পদত্যাগী এই নেতা ৷
অন্যদিকে, সুনীলের এই দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। এ নিয়ে ব্যারাকপুর–দমদম সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কারও থাকতেই পারে ৷ 2021 সালের আগে অনেক আয়ারাম-গয়ারাম আমরা দেখেছি । অনেকে দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গিয়েছিল ৷ তাতে দলের অভ্যন্তরে কোনও প্রভাব পড়েনি। এক্ষেত্রেও কোনও ক্ষতি হবে না।"