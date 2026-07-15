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বড়মা'র মন্দিরের টাকা লোপাটের অভিযোগ, গ্রেফতার নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান

13 জুন তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে অশোক চট্টোপাধ্য়ায়ের ছেলে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেফতার করে। এবার গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন পুরপ্রধানও ৷

Naihati Municipal exChairman arrest
নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 1:00 PM IST

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নৈহাটি, 15 জুলাই: তোলাবাজির অভিযোগে আগেই গ্রেফতার হয়েছিল ছেলে। বড়মা'র মন্দিরের আর্থিক তছরুপের অভিযোগে এবার গ্রেফতার হলেন উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সকালে তাঁকে বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷

31 নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতে নৈহাটি পুরসভায় তিনবারের পুরপ্রধান হয়েছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। গত 15 বছরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে বার কয়েক নেতৃত্বের রদবদল হয়েছে। কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে দলে কখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। দলীয় সূত্রে খবর, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আস্থাভাজন' হওয়ায় শিল্পাঞ্চলে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কখনও প্রশ্ন তুলতে সাহসও করেনি। কিন্তু সমস্ত হিসেব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরেই।

পুরসভার কর্মীরা জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে অশোক চট্টোপাধ্য়ায় গত আড়াই মাসে মাত্র দু'বার পুরসভায় গিয়েছেন।পালাবদলের দিন 15 পর নৈহাটির নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় পুরসভায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় অফিসে আসছেন না।

বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় সেদিন বলেছিলেন, "অশোকবাবু পুরসভা এলে তাঁকে কেউ কাজে বাধা দেবেন না।" বিধায়কের আশ্বাস পাওয়ার পরদিনই পুরপ্রধান পুরসভায় গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হয় ৷ তারা অশোকবাবুকে ঘিরে 'চোর চোর' স্লোগানও তুলতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিনি পুরসভা থেকে বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অভিযোগ, পুরসভা থেকে বেরোনোর সময় বিক্ষোভরত বিজেপি কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরে অসম্মানজনক ব্যবহার করে। ধাক্কাধাক্কিও করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকে তিনি আর পুরসভায় যাননি।

গত 13 জুন তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে অশোক চট্টোপাধ্য়ায়ের ছেলে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেফতার করে। আদালতে পেশ করার সময় পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উত্তেজিত জনতা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। তারপর থেকে অশোকবাবুকেও আর বাড়িতে দেখা যায়নি। অবশেষে গত 19 জুন ইমেল মারফত তিনি ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে আর কোথাও দেখা যায়নি।

গত কয়েকদিন ধরে নৈহাটির বড়মার মন্দিরের আর্থিক অনিয়ম নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। মন্দির পরিচালন কমিটি প্রাক্তন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নৈহাটি থানায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সকালে তাঁকে বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। থানা চত্বরে এদিন গ্রেফতার প্রসঙ্গে অশোক চট্টোপাধ্য়ায় বলেন, "পুলিশ আমাকে কেন গ্রেফতার করেছে, আমি তা জানি না। বড়মা'র মন্দিরে আর্থিক দুর্নীতি কী হয়েছে তা মন্দিরের পরিচালন কমিটি বলতে পারবে। আমি কিছু জানি না।"

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FORMER NAIHATI CHAIRMAN ARREST
ASHOK CHATTERJEE ARREST
অশোক চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার
নৈহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান গ্রেফতার
NAIHATI MUNICIPAL EXCHAIRMAN ARREST

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