পানশালায় 'হামলা', লক্ষাধিক টাকা লুট! বনগাঁয় গ্রেফতার প্রাক্তন পুরপ্রধানের ভাই

পানশালায় 'হামলা', লক্ষাধিক টাকা লুট! বনগাঁয় গ্রেফতার প্রাক্তন পুরপ্রধানের ভাই
অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে দলবল নিয়ে হোটেলে ঢুকে কর্মীদের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মারধর করেন মলয় আঢ্য । হামলায় গুরুতর জখম হন ব্যবসায়ীর ছেলে ।
Published : July 1, 2026 at 2:06 PM IST
বনগাঁ, 1 জুলাই: বনগাঁর এক ব্যবসায়ীর হোটেল ও পানশালায় ঢুকে ভাঙচুর, কর্মীদের মারধর এবং ক্যাশবাক্স থেকে নগদ 1 লক্ষ 85 হাজার টাকা লুটের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর আঢ্যের ভাই তথা তৃণমূল নেতা মলয় আঢ্য । মঙ্গলবার গভীর রাতে বনগাঁর শিমুলতলা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । বুধবার তাঁকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হবে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ শহরের মতিগঞ্জ বাজারে ব্যবসায়ী নিতাই দাসের একটি আবাসিক হোটেল ও পানশালা রয়েছে । অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে দলবল নিয়ে সেখানে ঢোকেন মলয় আঢ্য । হোটেলের কর্মীদের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ । হামলায় গুরুতর জখম হন ব্যবসায়ীর ছেলে । তিনি এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে পরিবারের দাবি ।
অভিযোগ আরও, হামলার সময় ক্যাশবাক্স থেকে প্রায় 1 লক্ষ 85 হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা । ঘটনার পর সোমবার বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিতাই দাসের মেয়ে তপশ্রী দাস । অভিযোগপত্রে মলয় আঢ্য-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে । পাশাপাশি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের হাতে তুলে দেন অভিযোগকারী ।
তপশ্রীর দাবি, "আমার বাবা গত 30 বছর ধরে সততার সঙ্গে ব্যবসা করছেন । কোনও দিন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেনি । অথচ পরিকল্পনা করে আমাদের হোটেলে হামলা চালানো হয়েছে । আমার ভাইকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে । ক্যাশবাক্স থেকে নগদ টাকা লুট হয়েছে । আমরা চাই, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, ফুটেজে গোলমালের ঘটনায় মলয় আঢ্যের উপস্থিতির প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে । এরপরই মঙ্গলবার রাতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে । বনগাঁ পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "মলয় আঢ্যের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ-সহ বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনার তদন্ত চলছে । অন্য অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে ।"
রাজনৈতিক মহলেও ঘটনাটি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । মলয় আঢ্য বনগাঁর প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যের ভাই । অতীতে পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থী হলেও তিনি জয়ী হতে পারেননি । শংকর আঢ্য নিজেও রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং পরে জামিনে মুক্তি পান । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর মেয়ে ঋতুপর্ণা আঢ্য বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হলেও বিজেপির স্বপন মজুমদারের কাছে পরাজিত হন ।
মলয় আঢ্যের গ্রেফতারির ঘটনায় বনগাঁর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । তবে অভিযোগের বিষয়ে ধৃত বা তাঁর পরিবারের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । তদন্ত শেষেই গোটা ঘটনার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।