গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে টুটু বসু, খোঁজ নিলেন শুভেন্দু

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে টুটু বসু, খোঁজ নিলেন শুভেন্দু
Published : May 12, 2026 at 11:20 AM IST
কলকাতা, 12 মে: গুরুতর অসুস্থ স্বপনসাধন বসু। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন কলকাতা ময়দানের প্রিয় টুটুবাবু ৷ 78 বছর বয়সি এই প্রাক্তন সাংসদকে ভর্তি করা হয় দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৷ আপাতত তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গতকাল রাত থেকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি তাঁর ৷ মঙ্গলবার সকালে তাঁর বেশ কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা হয় ৷ পরীক্ষার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসার পরবর্তী ধাপ ঠিক করা হবে ৷ তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট সঙ্কটজনক বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 24 ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে টুটুকে। স্বাভাবিকভাবে উৎকণ্ঠার ছায়া ময়দান এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে। পরিবার জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় আচমকাই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন মোহনবাগানের এই প্রাক্তন সভাপতি। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় ওই বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে প্রথম থেকেই তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে ।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা প্রথম থেকেই সঙ্কটজনক। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছে যান সদ্য দায়িত্ব নেওয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। টুটুর শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন ৷ চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ৷ হাসপাতালে যান সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। একে একে এসে পৌঁছন অন্য অনুরাগীরাও ৷ সোমবার রাতের পর মঙ্গলবার সকাল থেকেও হাসপাতালের সামনে অনুরাগীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷ সকলেই জানতে চান তিনি কেমন আছেন ৷
প্রসঙ্গত, অসুস্থতার কারণে মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বেশকিছু দিন আগে। তবে তিনি যে পদে না থাকলেও ভীষনভাবে সবুজ মেরুনে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর হাঁটাচলাও হুইলচেয়ার বন্দী হয়ে গিয়েছিল। দুই পুত্র সৃঞ্জয় এবং শৌমিক বসু দুজনেই হাসপাতালে রয়েছেন। পরিবারের অন্য সদস্যরাও সর্বক্ষণ বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সবমিলিয়ে টুটু বসুর দ্রুত আরোগ্য কামনায় সকলে। এদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট আইএসএলে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে। তার আগে প্রাক্তন ক্লাব সভাপতি অসুস্থ হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সবুজ মেরুন জনতার কাছে বড় ধাক্কা।