মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, পুলিশি হেফাজতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ শওকত
শওকত মোল্লাকে প্রথমে বোমা বিস্ফোরণের মামলায় গ্রেফতার করে এনআইএ ৷ পরে ধর্ষণের মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ৷
Published : July 3, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ৷ গতকাল বিকেলে পুলিশ ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত শওকতকে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং এলাকার জীবনতলা বাজারের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ ৷
গত 6 জুন ভাঙড়ের বোমা বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে শওকতকে গ্রেফতার করে এনআইএ ৷ এরপর গত 19 জুন সাত বছর আগের একটি ধর্ষণ মামলায় জীবনতলা থানার পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ৷
অপরাধের স্থান পুনরায় খতিয়ে দেখার (রিকনস্ট্রাকশন) প্রয়োজনে বৃহস্পতিবার পুলিশ তাঁকে জীবনতলা বাজারের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই আচরণ বেআইনি এবং ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শওকত মোল্লা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বরস্থ হয়েছেন ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে শওকত মোল্লার পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "আত্মসমর্পণ করার পর তিনি বর্তমানে আইনি হেফাজতে রয়েছেন ৷ তাই তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা যায় না ৷ এ ধরনের কার্যকলাপ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে ৷"
পাশাপাশি, তাকে ফের গ্রেফতার করা হতে পারে, এই আশঙ্কায় জরুরি শুনানির আর্জি জানান শওকতের আইনজীবী ৷ এদিন মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ৷ আগামী মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শওকতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ
অভিযোগকারী ওই মহিলার দাবি, ঘটনার সূত্রপাত 2019 সালের মার্চ মাসে ৷ সেই সময় তাঁর পাঁচ বছরের সন্তানকে কয়েকজন সমাজবিরোধী অপহরণ করে নিয়ে যায় ৷ হঠাৎ সন্তানের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন মহিলা ৷ সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আশায় নানা জায়গায় খোঁজ-খবর শুরু করেন তিনি । সেই সময় তিনি অভিযুক্তদের একজন শওকত মোল্লার গাড়িচালকের দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷
নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগ, সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁকে একটি নির্জন ডেরায় ডেকে নিয়ে যায় ৷ সেখানে তাঁকে প্রথমে মারধর করা হয় এবং পরে ধর্ষণ করা হয় ৷ শুধু তাই নয়, তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় - যখনই ডাকা হবে, তখনই হাজির হতে হবে ৷ অন্যথায় তাঁর সন্তানকে আর কোনওদিন ফিরে পাওয়া যাবে না ৷ সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি তখন সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন ৷
অভিযোগ অনুযায়ী, ওই নির্যাতনের সময় তোলা ছবি এবং ভিডিয়ো পরবর্তীকালে ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ৷ অভিযোগকারীর দাবি, বারবার তাঁকে ওই ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেখানো হয় ৷ সামাজিক সম্মানহানি, পারিবারিক ভাঙন এবং অপমানের ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয় ৷ নির্যাতিতা অভিযোগ, এই ব্ল্যাকমেলের কারণেই তিনি দীর্ঘ সময় কাউকে কিছু বলতে পারেননি ৷